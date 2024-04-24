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Во Львове запустили первый "смарт-перекресток"

24 апреля 2024 13:26
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Во Львове запустили первый "смарт-перекресток"
Первый "смарт-перекресток" во Львове. Фото: ЛКП "Львовавтодор"
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во Львове введен в эксплуатацию новый "смарт-перекресток" на пересечении улиц Пасечная и Пироговка. Эта инновационная система светофорной регулировки позволяет адаптировать время сигналов к актуальному трафику.

Об этом сообщил "Львовавтодор" в Facebook в среду, 24 апреля.

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На перекрестке установлены передовые дорожные контроллеры и видеодетекторы, позволяющие специалистам по транспортной планировке настроить "смарт-режим" для оптимизации светофорных циклов.

Первый "смарт-перекресток" во Львове. Фото: ЛКП "Львовавтодор"
Первый "смарт-перекресток" во Львове. Фото: ЛКП "Львовавтодор"

Что такое "смарт-перекресток"

"Смарт-перекресток" — это система, которая использует детекторы для сбора данных о движении на каждой полосе, анализирует эти данные и автоматически корректирует продолжительность зеленого сигнала и фаз светофора, уменьшая время простоя на светофорах.

Первый "смарт-перекресток" во Львове. Фото: ЛКП "Львовавтодор"
Первый "смарт-перекресток" во Львове. Фото: ЛКП "Львовавтодор"

Ранее светофоры работали по фиксированному графику, не считая реального трафика. Благодаря "смарт-перекрестку", видеодетекторы анализируют поток транспорта и позволяют контроллеру адаптировать светофорные циклы, обеспечивая более эффективное движение.

Для чего запустили "смарт-перекресток"

По словам директора ЛКП "Львовавтодор" Николая Власюка, перед запуском нового режима было проведено микроскопическое моделирование транспорта, которое показало значительное снижение пробок и задержек на ключевых направлениях, что позволяет водителям использовать альтернативные маршруты для выезда из города. Таким образом, "смарт-перекресток" не только улучшает движение в городе, но и обеспечивает более рациональное использование дорожной инфраструктуры.

Сообщение ЛКП "Львовавтодор". Фото: скриншот
Пост ЛКП "Львовавтодор". Фото: скриншот

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков заявил о необходимости поиска средств на текущий ремонт инфраструктуры, в том числе дорог, в этом году.

Ранее мы писали, что во Львове сменили организацию дорожного движения почти на половине улицы Кубиевича и небольшом участке улицы Кубанской.

Львов
дороги
транспорт
автомобиль
водители

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