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У Львові змінять організацію дорожнього руху на двох вулицях

10 квітня 2024 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові змінять організацію дорожнього руху на двох вулицях
Автомобілі на дорозі. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові з четверга, 11 квітня, змінять організацію дорожнього руху на майже половині вулиці Кубійовича та невеликій ділянці вулиці Кубанської. Односторонньою стане вся вулиця Кубійовича і невелика ділянка вулиці Кубанської.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у середу, 10 квітня.

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"Вкінці минулого року комісія з безпеки дорожнього руху прийняла рішення про зміну організації дорожнього руху на окремих ділянках вул. Кубійовича і Кубанській. Ми опрацювали це рішення, погодили нову схему ОДР в поліції і придбали відповідні дорожні знаки. Завтра розпочинаємо їх встановлювати", — розповів начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Віктор Дубиняк.

За його словами, на вул. Кубійовича — на ділянці від пл. Вишиваного до вул. Кубанської, досі був двосторонній рух.

Тепер на цій ділянці буде введено односторонній рух. Крім того, на частині вулиці Кубанської, від вулиці Кубійовича до вулиці Стуса, також рух транспорту з двостороннього стане одностороннім.

Мешканців цього мікрорайону та водіїв приватного транспорту, які користуються вказаними ділянками вулиць, просять звернути увагу на зміни в організації дорожнього руху, щоб уникнути непорозумінь та можливих аварійних ситуацій.

Нагадаємо, у Львівській області ветерани війни та їх родичі, які мають інвалідність із порушенням опорно-рухового апарату, можуть безкоштовно пройти навчання в автошколах. Курс триває 11 тижнів — 64 години теорії та 40 годин практики.

Також у Львові затримали чоловіка, який намагався пограбувати водія маршрутного автобуса. Йому оголосили підозру.

Львів
дороги
автомобіль
водії

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