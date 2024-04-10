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У Львові 20-річний чоловік намагався пограбувати водія маршрутки

10 квітня 2024 19:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові 20-річний чоловік намагався пограбувати водія маршрутки
Маршрутка, яку намагався пограбувати фігурант у Львові. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові затримали чоловіка, який намагався пограбувати водія маршрутного автобуса. Йому оголосили підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у середу, 10 квітня.

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Правоохоронці встановили, що 9 квітня близько 13:00 на вулиці Зеленій у Львові пасажир маршрутного автобуса сполученням "Львів — Новий Розділ" заволодів виручкою у сумі 1 140 гривень у водія транспортного засобу.

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Затриманий фігурант. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Чоловік намагався перешкодити фігуранту, однак той завдав йому ударів по голові та намагався втекти. На допомогу водію прийшли інші пасажири автобуса, які зателефонували у поліцію та допомогли затримати нападника.

"Оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 встановили особу зловмисника — ним виявився 20-річний житель Львова. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, оголосили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення — грабіж. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

"Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання", — йдеться у повідомленні.

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Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило на Львівщині організовану групу, яка обікрала чоловіків, що хотіли незаконно перетнути кордон. Суд обрав запобіжні заходи усім фігурантам — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також у Львові суд визнав винним та оштрафував посадовця державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ігоря-Мирослава Підганюка. Він, як відомо, самостійно призначив собі премій на майже 40,3 тисячі гривень. 

Львів
поліція
гроші
грабіж
маршрутки

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