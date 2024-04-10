Во Львове 20-летний мужчина пытался ограбить водителя маршрутки

Маршрутка, которую пытался ограбить фигурант во Львове. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Во Львове задержан мужчина, который пытался ограбить водителя маршрутного автобуса. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в среду, 10 апреля.

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Правоохранители установили, что 9 апреля около 13:00 на улице Зеленой во Львове пассажир маршрутного автобуса сообщением "Львов — Новый Раздел" завладел выручкой в сумме 1140 гривен у водителя транспортного средства.

Задержанный фигурант. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Мужчина пытался помешать фигуранту, однако тот нанес ему удары по голове и пытался убежать. На помощь водителю пришли другие пассажиры автобуса, которые позвонили в полицию и помогли задержать нападавшего.

"Оперативники криминальной полиции и следователи отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №2 установили личность злоумышленника — им оказался 20-летний житель Львова. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Следователи территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры объявили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения — грабеж. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

"Правоохранители в очередной раз напоминают, что в условиях военного положения за совершение кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, а также за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, предусмотрены максимальные наказания", — говорится в сообщении.

Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило на Львовщине организованную группу, обворовавшую мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу. Суд избрал меры предосторожности всем фигурантам — заключение под стражу с возможностью внесения залога.

Также во Львове суд признал виновным и оштрафовал должностное лицо государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Игоря-Мирослава Подганюка. Он, как известно, самостоятельно назначил себе премии почти на 40,3 тысячи гривен.