Сьогодні, 10 квітня, у Львові відкрили рекрутинговий центр 24 ОМБр — фоторепортаж

Представник рекрутингово центру. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 квітня, у Львові запрацював рекрутинговий центр 24-ї ОМБр імені короля Данила. Це вже 5-й офіс, куди можна прийти, щоб отримати інформацію про військові вакансії у бригадах та стати на захист України.

Представник служби звʼязків з громадськістю 24-ї бригади Андрій Полухін у коментарі Новини.LIVE заявив, що шукають вмотивованих і зацікавлених людей, які хочуть втілювати свої професійні навички на захист Батьківщини.

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"Коли людину мобілізують, у неї обмежений вибір місця служби. У нашому рекрутинговому центрі кожен може обрати, де служити — в бойовому підрозділі чи в тиловому. А ще тут можна отримати всю інформацію про обрану посаду", — зазначає Полухін.

Рекрутинговий центр 24-ї ОМБр. Фото: Новини.LIVE

Як зв'язатися з бригадою:

відгукнутись на вакансії на платформах пошуку роботи (наприклад, Lobby X);

подати заявку через сайт 24ombr.army;

зателефонувати за номером 066 837 83 54;

прийти в центр на площу Осмомисла, 9.

Додамо, раніше у Львові запрацював Центр рекрутингу української армії, рекрутингові центри бригади спецпризначення НГУ "Азов", Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, львівської 103-ї бригади ТрО та батальйону "Вовки Да Вінчі".

Рекрутинговий центр 24-ї ОМБр. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми раніше писали, що від початку 2024 року у Львівській області зафіксували 2146 ухилянтів від мобілізації.

Також, ми писали про основні положення законопроєкту про мобілізацію.