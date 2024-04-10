Сьогодні, 10 квітня, у Львові відкрили рекрутинговий центр 24 ОМБр — фоторепортаж

У Львові відкрили новий рекрутинговий центр — як долучитись
Сьогодні, 10 квітня, у Львові запрацював рекрутинговий центр 24-ї ОМБр імені короля Данила. Це вже 5-й офіс, куди можна прийти, щоб отримати інформацію про військові вакансії у бригадах та стати на захист України.
Представник служби звʼязків з громадськістю 24-ї бригади Андрій Полухін у коментарі Новини.LIVE заявив, що шукають вмотивованих і зацікавлених людей, які хочуть втілювати свої професійні навички на захист Батьківщини.
"Коли людину мобілізують, у неї обмежений вибір місця служби. У нашому рекрутинговому центрі кожен може обрати, де служити — в бойовому підрозділі чи в тиловому. А ще тут можна отримати всю інформацію про обрану посаду", — зазначає Полухін.
Як зв'язатися з бригадою:
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відгукнутись на вакансії на платформах пошуку роботи (наприклад, Lobby X);
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подати заявку через сайт 24ombr.army;
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зателефонувати за номером 066 837 83 54;
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прийти в центр на площу Осмомисла, 9.
Додамо, раніше у Львові запрацював Центр рекрутингу української армії, рекрутингові центри бригади спецпризначення НГУ "Азов", Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, львівської 103-ї бригади ТрО та батальйону "Вовки Да Вінчі".
Нагадаємо, ми раніше писали, що від початку 2024 року у Львівській області зафіксували 2146 ухилянтів від мобілізації.
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