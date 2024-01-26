Мерія Львова та "Вовки да Вінчі" відкрили у місті рекрутинговий центр

Андрій Садовий, Аліна Михайлова та Сергій Філімонов на відкритті рекрутингового центру "Вовків да Вінчі" у Львові. Фото: Тelegram Андрія Садового

Львівська міськрада за сприянням батальйону "Вовки да Вінчі" відкрила у місті рекрутинговий центр підрозділу. Це стало можливим завдяки досвіду співпраці з батальйоном у сфері реабілітації та протезування.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Аліна Михайлова підписує документи. Джерело: Тelegram Андрія Садового

Сергій Філімонов проводить екскурсію центром. Джерело: Тelegram Андрія Садового

"Сьогодні відкрили перший в Україні центр рекрутингу до героїчного батальйону. Просто на площі Ринок можна отримати інформацію про вакансії, обрати бажану й одразу пройти співбесіду", — розповідає міський очільник в Telegram, опублікувавши світлини із заходу відкриття.

Всередині центру. Джерело: Тelegram Андрія Садового

Він також додав, що всі охочі зможуть отримати інформацію за телефоном: 0-800-400-403.

Батальйон "Вовки да Вінчі" — що відомо

Відзначимо, що "Вовки да Вінчі" — підрозділ Сухопутних військ ЗСУ, названий на честь загиблого Героя України, Дмитра Коцюбайла на псевдо "да Вінчі". Він загинув торік на Донеччині, а у Києві на прощання з ним пришли понад 1,5 тисячі людей.

Дружина Коцюбайла, Аліна Михайлова наразі очолює медсанбат батальону. Додамо, що попередня назва батальйону "Вовки да Вінчі" — Перший окремий мехбат ДУК.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з Аліною Михайловою та матір'ю Дмитра Коцюбайла. Джерело: агенція Reuters

Нагадаємо, що не так давно Андрій Садовий заявив, що на вулиці Стрийській уже відбудували будинки, які влітку окупанти знищили ракетним ударом. До кінця лютого мають завершитися роботи з укріплення та перекриття. Водночас міський голова Львова оголосив догани керівникам районних адміністрацій міста через непосипані тротуари задля запобігання ожеледиці та службову недбалість через неприбирання міста, залишивши їх без премій.