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Мерія Львова та "Вовки да Вінчі" відкрили у місті рекрутинговий центр

26 січня 2024 19:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мерія Львова та "Вовки да Вінчі" відкрили у місті рекрутинговий центр
Андрій Садовий, Аліна Михайлова та Сергій Філімонов на відкритті рекрутингового центру "Вовків да Вінчі" у Львові. Фото: Тelegram Андрія Садового
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Львівська міськрада за сприянням батальйону "Вовки да Вінчі" відкрила у місті рекрутинговий центр підрозділу. Це стало можливим завдяки досвіду співпраці з батальйоном у сфері реабілітації та протезування.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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У Львові відкрили рекрутинговий центр "Вовків да Вінчі"

Мерія Львова та "Вовки да Вінчі" відкрили у місті рекрутинговий центр
Аліна Михайлова підписує документи. Джерело: Тelegram Андрія Садового
Мерія Львова та "Вовки да Вінчі" відкрили у місті рекрутинговий центр
Сергій Філімонов проводить екскурсію центром. Джерело: Тelegram Андрія Садового

"Сьогодні відкрили перший в Україні центр рекрутингу до героїчного батальйону. Просто на площі Ринок можна отримати інформацію про вакансії, обрати бажану й одразу пройти співбесіду", — розповідає міський очільник в Telegram, опублікувавши світлини із заходу відкриття. 

Мерія Львова та "Вовки да Вінчі" відкрили у місті рекрутинговий центр
Всередині центру. Джерело: Тelegram Андрія Садового

Він також додав, що всі охочі зможуть отримати інформацію за телефоном: 0-800-400-403. 

Батальйон "Вовки да Вінчі" — що відомо

Відзначимо, що "Вовки да Вінчі" — підрозділ Сухопутних військ ЗСУ, названий на честь загиблого Героя України, Дмитра Коцюбайла на псевдо "да Вінчі". Він загинув торік на Донеччині, а у Києві на прощання з ним пришли понад 1,5 тисячі людей. 

Дружина Коцюбайла, Аліна Михайлова наразі очолює медсанбат батальону. Додамо, що попередня назва батальйону "Вовки да Вінчі" — Перший окремий мехбат ДУК. 

Мерія Львова та "Вовки да Вінчі" відкрили у місті рекрутинговий центр
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з Аліною Михайловою та матір'ю Дмитра Коцюбайла. Джерело: агенція Reuters

Нагадаємо, що не так давно Андрій Садовий заявив, що на вулиці Стрийській уже відбудували будинки, які влітку окупанти знищили ракетним ударом. До кінця лютого мають завершитися роботи з укріплення та перекриття. Водночас міський голова Львова оголосив догани керівникам районних адміністрацій міста через непосипані тротуари задля запобігання ожеледиці та службову недбалість через неприбирання міста, залишивши їх без премій. 

ЗСУ
Львів
Україна
Андрій Садовий
Рекрутинг

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