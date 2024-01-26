Мерія Львова та "Вовки да Вінчі" відкрили у місті рекрутинговий центр
Львівська міськрада за сприянням батальйону "Вовки да Вінчі" відкрила у місті рекрутинговий центр підрозділу. Це стало можливим завдяки досвіду співпраці з батальйоном у сфері реабілітації та протезування.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
У Львові відкрили рекрутинговий центр "Вовків да Вінчі"
"Сьогодні відкрили перший в Україні центр рекрутингу до героїчного батальйону. Просто на площі Ринок можна отримати інформацію про вакансії, обрати бажану й одразу пройти співбесіду", — розповідає міський очільник в Telegram, опублікувавши світлини із заходу відкриття.
Він також додав, що всі охочі зможуть отримати інформацію за телефоном: 0-800-400-403.
Батальйон "Вовки да Вінчі" — що відомо
Відзначимо, що "Вовки да Вінчі" — підрозділ Сухопутних військ ЗСУ, названий на честь загиблого Героя України, Дмитра Коцюбайла на псевдо "да Вінчі". Він загинув торік на Донеччині, а у Києві на прощання з ним пришли понад 1,5 тисячі людей.
Дружина Коцюбайла, Аліна Михайлова наразі очолює медсанбат батальону. Додамо, що попередня назва батальйону "Вовки да Вінчі" — Перший окремий мехбат ДУК.
Нагадаємо, що не так давно Андрій Садовий заявив, що на вулиці Стрийській уже відбудували будинки, які влітку окупанти знищили ракетним ударом. До кінця лютого мають завершитися роботи з укріплення та перекриття. Водночас міський голова Львова оголосив догани керівникам районних адміністрацій міста через непосипані тротуари задля запобігання ожеледиці та службову недбалість через неприбирання міста, залишивши їх без премій.
Читайте Новини.LIVE!