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Мэрия Львова и "Волки да Винчи" открыли в городе рекрутинговый центр

26 января 2024 19:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Мэрия Львова и "Волки да Винчи" открыли в городе рекрутинговый центр
Андрей Садовый, Алина Михайлова и Сергей Филимонов на открытии рекрутингового центра "Волков да Винчи" во Львове. Фото: Тelegram Андрея Садового
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Львовский горсовет при содействии батальона "Волки да Винчи" открыл в городе рекрутинговый центр подразделения. Это стало возможным благодаря опыту сотрудничества с батальоном в области реабилитации и протезирования.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый .

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Во Львове открыли рекрутинговый центр "Волков да Винчи"

Мэрия Львова и "Волки да Винчи" открыли в городе рекрутинговый центр
Алина Михайлова подписывает документы. Источник: Тelegram Андрея Садового
Мэрия Львова и "Волки да Винчи" открыли в городе рекрутинговый центр
Сергей Филимонов проводит экскурсию по центру. Источник: Тelegram Андрея Садового

"Сегодня открыли первый в Украине центр рекрутинга в героический батальон. Прямо на площади Рынок можно получить информацию о вакансиях, выбрать желаемое и сразу пройти собеседование", — рассказывает городской глава в Telegram, опубликовав фотографии с мероприятия открытия.

Мэрия Львова и "Волки да Винчи" открыли в городе рекрутинговый центр
Внутри центра. Источник: Тelegram Андрея Садового

Он также добавил, что все желающие смогут получить информацию по телефону: 0-800-400-403.

Батальон "Волки да Винчи" — что известно

Отметим, что "Волки да Винчи" — подразделение Сухопутных войск ВСУ, названное в честь погибшего Героя Украины, Дмитрия Коцюбайло с позывным "да Винчи". Он погиб в прошлом году в Донецкой области, а в Киеве на прощание с ним пришли свыше 1,5 тысячи человек.

Жена Коцюбайло, Алина Михайлова возглавляет медсанбат батальона. Добавим, что предыдущее название батальона "Волки да Винчи" — Первый отдельный мехбат ДУК.

Мэрия Львова и "Волки да Винчи" открыли в городе рекрутинговый центр
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с Алиной Михайловой и матерью Дмитрия Коцюбайло. Источник: агентство Reuters

Напомним, что недавно Андрей Садовый заявил, что на улице Стрыйской уже отстроили дома, которые летом оккупанты уничтожили ракетным ударом. К концу февраля должны завершиться работы по укреплению и перекрытию. В то же время городской голова Львова объявил выговоры руководителям районных администраций города из-за непосыпанных тротуаров для предотвращения гололеда и служебной халатности из-за неуборки города, оставив их без премий.

ВСУ
Львов
Украина
Андрей Садовый
Рекрутинг

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