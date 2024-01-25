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Мер Львова Садовий позбавив премій районних голів міста — що трапилося

25 січня 2024 17:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мер Львова Садовий позбавив премій районних голів міста — що трапилося
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міський голова Львова Андрій Садовий оголосив догани керівникам районних адміністрацій міста через не посипані тротуари задля запобігання ожеледиці та службову недбалість через неприбирання міста. Таким чином посадовці залишаться без премій.

Про це повідомляє пресслужба міськради Львова

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Мер Львова Садовий позбавив премій районних голів міста — що трапилося
Ожеледиця у Львові. Джерело: соцмережі

Там зазначили, що відповідне розпорядження мер Львова підписав сьогодні, спираючись на результати інспекції мерії районів міста.

Мер Львова Садовий позбавив премій районних голів міста — що трапилося
Ожеледиця у Львові. Джерело: соцмережі

"Після перевірки було взято пояснення у керівників районних адміністрацій щодо причин неякісного санітарного прибирання та несвоєчасного оброблення протиожеледними матеріалами об'єктів дорожнього господарства міста", — йдеться у повідомленні.

Мер Львова Садовий позбавив премій районних голів міста — що трапилося
Ожеледиця у Львові. Джерело: соцмережі

Як нагадали у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради, за прибирання прибудинкових територій відповідають ОСББ, ЖБК або ж управляючі компанії.

Нагадаємо, що раніше у Львові карета швидкої допомоги збила жінку. ДТП сталася вчора, 24 січня, близько 11:40 на вулиці Замарстинівська. 

Водночас у міському театрі імені Марії Заньковецької покажуть виставу за повістю фронтмена українського рок-гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка "Я, "Побєда" і Берлін". Прем’єрні покази триватимуть 25, 26 та 30 січня.

Львів
премія
Україна
Андрій Садовий
ожеледиця

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