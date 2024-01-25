Мэр Львова Садовый лишил премий районных голов города — что случилось

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Городской голова Львова Андрей Садовый объявил выговоры руководителям районных администраций города из-за не усыпанных тротуаров для предотвращения гололеда и служебной халатности из-за неуборки города. Таким образом, чиновники останутся без премий.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

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Гололедица во Львове. Источник: соцсети

Там отметили, что соответствующее распоряжение мэр Львова подписал сегодня, основываясь на результатах инспекции мэрии районов города.

Гололедица во Львове. Источник: соцсети

"После проверки были взяты объяснения у руководителей районных администраций относительно причин некачественной санитарной уборки и несвоевременной обработки противогололедными материалами объектов дорожного хозяйства города", — говорится в сообщении.

Гололедица во Львове. Источник: соцсети

Как напомнили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета, за уборку придомовых территорий отвечают ОСМД, ЖСК или управляющие компании.

Напомним, что ранее во Львове карета скорой помощи сбила женщину. ДТП произошло вчера, 24 января, около 11:40 на улице Замарстыновская.

В городском театре имени Марии Заньковецкой покажут спектакль по повести фронтмена украинской рок-группы "Скрябин" Андрея Кузьменко "Я, "Победа" и Берлин". Премьерные показы будут продолжаться 25, 26 и 30 января.