Сегодня, 10 апреля, во Львове открыли рекрутинговый центр 24 ОМБр - фоторепортаж

Представитель рекрутингового центра. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 апреля, во Львове заработал рекрутинговый центр 24 ОМБр имени короля Даниила. Это уже 5-й офис, куда можно прийти, чтобы получить информацию о военных вакансиях в бригадах и стать в защиту Украины.

Представитель службы по связям с общественностью 24-й бригады Андрей Полухин в комментарии Новини.LIVE заявил, что ищут мотивированных и заинтересованных людей, которые хотят воплощать свои профессиональные навыки в защиту Родины.

Читайте также:

"Когда человека мобилизуют, у него ограничен выбор места службы. В нашем рекрутинговом центре каждый может выбрать, где служить, — в боевом подразделении или в тыловом. А еще здесь можно получить всю информацию об избранной должности", — отмечает Полухин.

Рекрутинговый центр 24 ОМБр. Фото: Новини.LIVE

Как связаться с бригадой:

откликнуться на вакансии на платформах поиска работы (например, Lobby X);

подать заявку через сайт 24ombr.army;

позвонить по телефону 066 837 83 54;

прийти в центр на площадь Осмомысла, 9

Ранее во Львове заработал Центр рекрутинга украинской армии, рекрутинговые центры бригады спецназначения НГУ "Азов", Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, львовской 103 бригады ТрО и батальона "Волки Да Винчи".

Рекрутинговый центр 24 ОМБр. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы ранее писали, что с начала 2024 года во Львовской области зафиксировали 2146 уклонистов от мобилизации.

Также мы писали об основных положениях законопроекта о мобилизации.