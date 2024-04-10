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Во Львове открыли новый рекрутинговый центр — как присоединиться

10 апреля 2024 15:23
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Марта Байдака
Журналист
Сегодня, 10 апреля, во Львове открыли рекрутинговый центр 24 ОМБр - фоторепортаж
Представитель рекрутингового центра. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 10 апреля, во Львове заработал рекрутинговый центр 24 ОМБр имени короля Даниила. Это уже 5-й офис, куда можно прийти, чтобы получить информацию о военных вакансиях в бригадах и стать в защиту Украины.  

Представитель службы по связям с общественностью 24-й бригады Андрей Полухин в комментарии Новини.LIVE заявил, что ищут мотивированных и заинтересованных людей, которые хотят воплощать свои профессиональные навыки в защиту Родины.

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"Когда человека мобилизуют, у него ограничен выбор места службы. В нашем рекрутинговом центре каждый может выбрать, где служить, — в боевом подразделении или в тыловом. А еще здесь можно получить всю информацию об избранной должности", — отмечает Полухин.

Во Львове открыли новый рекрутинговый центр - как присоединиться - фото 1
Рекрутинговый центр 24 ОМБр. Фото: Новини.LIVE

Как связаться с бригадой:

  • откликнуться на вакансии на платформах поиска работы (например, Lobby X);

  • подать заявку через сайт 24ombr.army;

  • позвонить по телефону 066 837 83 54;

  • прийти в центр на площадь Осмомысла, 9

Ранее во Львове заработал Центр рекрутинга украинской армии, рекрутинговые центры бригады спецназначения НГУ "Азов", Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, львовской 103 бригады ТрО и батальона "Волки Да Винчи".

Во Львове открыли новый рекрутинговый центр - как присоединиться - фото 2
Рекрутинговый центр 24 ОМБр. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы ранее писали, что с начала 2024 года во Львовской области зафиксировали 2146 уклонистов от мобилизации.

Также мы писали об основных положениях законопроекта о мобилизации.

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Рекрутинг

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