Сегодня, 10 апреля, во Львове открыли рекрутинговый центр 24 ОМБр - фоторепортаж

Во Львове открыли новый рекрутинговый центр — как присоединиться
Сегодня, 10 апреля, во Львове заработал рекрутинговый центр 24 ОМБр имени короля Даниила. Это уже 5-й офис, куда можно прийти, чтобы получить информацию о военных вакансиях в бригадах и стать в защиту Украины.
Представитель службы по связям с общественностью 24-й бригады Андрей Полухин в комментарии Новини.LIVE заявил, что ищут мотивированных и заинтересованных людей, которые хотят воплощать свои профессиональные навыки в защиту Родины.
"Когда человека мобилизуют, у него ограничен выбор места службы. В нашем рекрутинговом центре каждый может выбрать, где служить, — в боевом подразделении или в тыловом. А еще здесь можно получить всю информацию об избранной должности", — отмечает Полухин.
Как связаться с бригадой:
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откликнуться на вакансии на платформах поиска работы (например, Lobby X);
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подать заявку через сайт 24ombr.army;
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позвонить по телефону 066 837 83 54;
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прийти в центр на площадь Осмомысла, 9
Ранее во Львове заработал Центр рекрутинга украинской армии, рекрутинговые центры бригады спецназначения НГУ "Азов", Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, львовской 103 бригады ТрО и батальона "Волки Да Винчи".
Напомним, мы ранее писали, что с начала 2024 года во Львовской области зафиксировали 2146 уклонистов от мобилизации.
Также мы писали об основных положениях законопроекта о мобилизации.
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