Во Львове изменят организацию дорожного движения на двух улицах

Автомобили на дороге. Фото: Новини.LIVE

Во Львове с четверга, 11 апреля, изменят организацию дорожного движения почти на половине улицы Кубиевича и небольшом участке улицы Кубанской. Односторонней станет вся улица Кубиевича и небольшой участок улицы Кубанской.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в среду, 10 апреля.

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"В конце прошлого года комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение об изменении организации дорожного движения на отдельных участках ул. Кубийовича и Кубанской. Мы проработали это решение, согласовали новую схему ОДД в полиции и приобрели соответствующие дорожные знаки. Завтра начинаем их устанавливать", — рассказал начальник отдела коммунального хозяйства Галицкой районной администрации Виктор Дубиняк.

По его словам, на ул. Кубийовича — на участке от пл. Вышиваного до ул. Кубанской, до сих пор было двустороннее движение.

Теперь на этом участке будет введено одностороннее движение. Кроме того, на части улицы Кубанской, от улицы Кубиевича до улицы Стуса, движение транспорта с двустороннего станет односторонним.

Жителей этого микрорайона и водителей частного транспорта, которые пользуются указанными участками улиц, просят обратить внимание на изменения в организации дорожного движения во избежание недоразумений и возможных аварийных ситуаций.

Напомним, во Львовской области ветераны войны и их родственники, имеющие инвалидность с нарушением опорно-двигательного аппарата, могут бесплатно пройти обучение в автошколах. Курс длится 11 недель — 64 часа теории и 40 часов практики.

Также во Львове задержали мужчину, который пытался ограбить водителя маршрутного автобуса. Ему объявили подозрение.