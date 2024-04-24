У Львові запустили перше "смарт-перехрестя"

Перше "смарт-перехрестя" у Львові. Фото: ЛКП "Львівавтодор"

У Львові введено в експлуатацію нове "смарт-перехрестя" на перетині вулиць Пасічна та Пирогівка. Ця інноваційна система світлофорного регулювання дозволяє адаптувати час сигналів до актуального трафіку.

Про це повідомив "Львівавтодор" у Facebook у середу, 24 квітня.

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На перехресті встановлено передові дорожні контролери та відеодетектори, які дозволяють спеціалістам з транспортного планування налаштувати "смарт-режим" для оптимізації світлофорних циклів.

Перше "смарт-перехрестя" у Львові. Фото: ЛКП "Львівавтодор"

Що таке "смарт-перехрестя"

"Смарт-перехрестя" — це система, що використовує детектори для збору даних про рух на кожній смузі, аналізує ці дані та автоматично коригує тривалість зеленого сигналу та фаз світлофора, зменшуючи час простою на світлофорах.

Перше "смарт-перехрестя" у Львові. Фото: ЛКП "Львівавтодор"

Раніше світлофори працювали за фіксованим графіком, не враховуючи реальний трафік. Завдяки "смарт-перехрестю", відеодетектори аналізують потік транспорту та дозволяють контролеру адаптувати світлофорні цикли, забезпечуючи більш ефективний рух.

Для чого запустили "смарт-перехрестя"

За словами директора ЛКП "Львівавтодор" Миколи Власюка, перед запуском нового режиму було проведено мікроскопічне моделювання транспорту, яке показало значне зниження заторів та затримок на ключових напрямках, що дозволяє водіям використовувати альтернативні маршрути для виїзду з міста. Таким чином, "смарт-перехрестя" не тільки покращує рух у місті, але й забезпечує більш раціональне використання дорожньої інфраструктури.

Допис ЛКП "Львівавтодор". Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр України Олександр Кубраков заявив про необхідність пошуку коштів на поточний ремонт інфраструктури, зокрема доріг, у цьому році.

Раніше ми писали, що у Львові змінили організацію дорожнього руху на майже половині вулиці Кубійовича та невеликій ділянці вулиці Кубанської.