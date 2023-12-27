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Во Львове осудили мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнего парня в лесу

27 декабря 2023 13:34
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Во Львове осудили мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнего парня в лесу
Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Суд во Львове признал виновным мужчину, напоившего несовершеннолетнего парня и изнасиловавшего его в лесу. Насильник получил наказание в виде 9 лет тюремного заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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"Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый в июле 2022 года в лесном массиве недалеко от Львова, в подземном объекте, изнасиловал 16-летнего парня", — говорится в сообщении.

По материалам дела, молодой человек пришел туда помочь обустроить бомбоубежище.

39-летний уроженец Калуша заставил парня употребить алкоголь и воспользовался беспомощным состоянием юноши.

Насильник из Львова. Фото: Львовская областная прокуратура

"Суд признал виновным в изнасиловании несовершеннолетнего. Он приговорен к 9 годам лишения свободы", — отметили во Львовской прокуратуре.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Скриншот. Telegram Львовской областной прокуратуры

Напомним, в Киеве мужчина напал на ребенка, угрожая ножом, и забрал мобильный телефон. Теперь нападающий проведет за решеткой восемь лет.

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