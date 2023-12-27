У Львові засудили чоловіка, який зґвалтував неповнолітнього хлопця у лісі

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

Суд у Львові визнав винним чоловіка, який напоїв неповнолітнього хлопця та зґвалтував його у лісі. Ґвалтівник отримав покарання у вигляді 9 років тюремного ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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"Прокурори в суді довели, що обвинувачений у липні 2022 року у лісовому масиві неподалік Львова, у підземному об’єкті, зґвалтував 16-річного хлопця", — йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, хлопець прийшов туди допомогти облаштувати бомбосховище.

39-річний уродженець Калуша змусив хлопця вжити алкоголь та скористався безпорадним станом юнака.

Ґвалтівник зі Львова. Фото: Львівська обласна прокуратура

"Суд визнав винним у зґвалтуванні неповнолітнього. Його засуджено до 9 років позбавлення волі", — зазначили у Львівській прокуратурі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений знаходитиметься під вартою.

Скриншот. Telegram Львівської обласної прокуратури

Нагадаємо, у Києві чоловік напав на дитину, погрожуючи ножем, і забрав мобільний телефоном. Тепер нападник проведе за ґратами вісім років.