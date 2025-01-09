Галицкий суд Львова осудил девушку за избиение из-за ревности

Судейский молоток. Фото: Pexels

Галицкий районный суд Львова наказал студентку Львовского профессионального колледжа индустрии моды за нанесение легких телесных повреждений мужчине. Инцидент произошел из-за ревности, которую спровоцировал конфликт во время которого девушка избила мужчину букетом роз и железной палкой.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда Львова, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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По материалам дела, инцидент произошел 6 декабря 2023 года около 20:40 на улице Святого Теодора. Обвиняемая, во время ссоры из-за ревности, сначала ударила потерпевшего букетом роз по голове, рукам и спине, а затем нанесла еще 10 ударов железной палкой.

В результате нападения мужчина получил многочисленные ссадины, синяки и царапины, которые судебно-медицинская экспертиза классифицировала как легкие телесные повреждения.

Что решил судья

Студентка полностью признала свою вину, а суд учел ее искреннее раскаяние, молодой возраст и другие смягчающие обстоятельства. В качестве наказания суд назначил 100 часов общественных работ. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента провозглашения.

Напомним, на Закарпатье в суде вынесли приговор мужчине, который извещал через Viber о местах раздачи повесток.

Таже во Львове наказали мужчину, который обманывал по телефону о минировании зданий в городе.