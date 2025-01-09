Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове осудили студентку за избиение мужчины букетом роз arrow

Во Львове осудили студентку за избиение мужчины букетом роз

9 января 2025 09:00
Виктория Козырь - редактор
Галицкий суд Львова осудил девушку за избиение из-за ревности
Судейский молоток. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Галицкий районный суд Львова наказал студентку Львовского профессионального колледжа индустрии моды за нанесение легких телесных повреждений мужчине. Инцидент произошел из-за ревности, которую спровоцировал конфликт во время которого девушка избила мужчину букетом роз и железной палкой.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда Львова, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Девушка наказана в суде за избиение мужчины

По материалам дела, инцидент произошел 6 декабря 2023 года около 20:40 на улице Святого Теодора. Обвиняемая, во время ссоры из-за ревности, сначала ударила потерпевшего букетом роз по голове, рукам и спине, а затем нанесла еще 10 ударов железной палкой.

В результате нападения мужчина получил многочисленные ссадины, синяки и царапины, которые судебно-медицинская экспертиза классифицировала как легкие телесные повреждения.

Что решил судья

Студентка полностью признала свою вину, а суд учел ее искреннее раскаяние, молодой возраст и другие смягчающие обстоятельства. В качестве наказания суд назначил 100 часов общественных работ. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента провозглашения.

Напомним, на Закарпатье в суде вынесли приговор мужчине, который извещал через Viber о местах раздачи повесток.

Таже во Львове наказали мужчину, который обманывал по телефону о минировании зданий в городе.

драка суд Львов конфликт судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:27 Одесса и Николаев под угрозой — нефтяное пятно в Черном море

09:23 Полиция Киева разоблачила схему сбыта наркотиков через почту

09:20 АТЕШ зафиксировали перемещение военной техники РФ в Крыму — фото

09:19 Очереди на границе Украины — где возможны небольшие задержки

09:08 Кремль запретит украинцам на ВОТ жениться — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:00 Во Львове осудили студентку за избиение мужчины букетом роз

08:56 В МИД Дании ответили, смогут ли США купить Гренландию

08:45 Тариф на транспортировку газа вырос — кто будет платить больше

08:44 Как учат будущих машинистов киевского метро — видео

08:30 В США оценили убытки РФ по остановке транзита газа через Украину

09:27 Одесса и Николаев под угрозой — нефтяное пятно в Черном море

09:23 Полиция Киева разоблачила схему сбыта наркотиков через почту

09:20 АТЕШ зафиксировали перемещение военной техники РФ в Крыму — фото

09:19 Очереди на границе Украины — где возможны небольшие задержки

09:08 Кремль запретит украинцам на ВОТ жениться — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:00 Во Львове осудили студентку за избиение мужчины букетом роз

08:56 В МИД Дании ответили, смогут ли США купить Гренландию

08:45 Тариф на транспортировку газа вырос — кто будет платить больше

08:44 Как учат будущих машинистов киевского метро — видео

08:30 В США оценили убытки РФ по остановке транзита газа через Украину

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья