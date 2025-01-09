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У Львові засудили студентку за побиття чоловіка букетом троянд

9 січня 2025 09:00
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Галицький суд Львова засудив дівчину за побиття через ревнощі
Суддівський молоток. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Галицький районний суд Львова покарав студентку Львівського фахового коледжу індустрії моди за нанесення легких тілесних ушкоджень чоловікові. Інцидент стався через ревнощі, які спровокували конфлікт під час якого дівчина побила чоловіка букетом троянд і залізною палицею.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду Львова, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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За матеріалами справи, інцидент стався 6 грудня 2023 року близько 20:40 на вулиці Святого Теодора. Обвинувачена, під час сварки через ревнощі, спочатку вдарила потерпілого букетом троянд по голові, руках та спині, а потім нанесла ще 10 ударів залізною палицею.

У результаті нападу чоловік отримав численні садна, синці та подряпини, які судово-медична експертиза класифікувала як легкі тілесні ушкодження.

Що вирішив суддя

Студентка повністю визнала свою провину, а суд врахував її щире каяття, молодий вік та інші пом'якшувальні обставини. Як покарання суд призначив 100 годин громадських робіт. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту проголошення.

Нагадаємо, на Закарпатті у суді винесли вирок чоловіку, який сповіщав через Viber про місця роздачі повісток.

Також у Львові покарали чоловіка, який дурив телефоном про замінування будівель у місті. 

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09:23 Поліція Києва викрила схему збуту наркотиків через пошту

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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