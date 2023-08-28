Во Львове задержала "наркосбытчика" с товаром на 700 тыс. грн
Во Львове на улице Кульпарковской правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который имел с собой восемь свертков с веществом, похожим на наркотическое средство "каннабис". Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Львовщины.
У мужчины изъяли товар на сумму около 700 тысяч гривен
"По данным следствия, во время обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли вещества, похожие на наркотическое средство "каннабис" массой более 1600 граммов, психотропные вещества, средства для фасовки, электронные весы и другие вещественные доказательства. Общая стоимость изъятых запрещенных веществ за ценами "черного" рынка составляет около 700 тысяч гривен", — говорится в сообщении.
Все наркотические вещества были изъяты и направлены на экспертное исследование. Мужчине грозит максимальное наказание — лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, мы ранее писали, что Государственное бюро расследований разоблачили на Львовщине преступную группу, которая производила и распространяла наркотики на сотни тысяч гривен. Воры пытались предлагать психотропы даже раненым военным, которые проходят сложное и болезненное лечение.
Также во Львове суд вынес приговор четырем гражданинам Турции, организовавшим масштабную схему контрабандного перемещения наркотиков из Пакистана, транзитом через Украину, в страны Европейского Союза. Стоимость особо опасного наркотического средства по ценам "черного" рынка составляет около 2,3 млрд. грн.