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У Львові затримала "наркозбувача" з товаром на 700 тис. грн

28 серпня 2023 12:02
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові затримала "наркозбувача" з товаром на 700 тис. грн
Руки чоловіка в наручниках. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові на вулиці Кульпарківській правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який мав із собою вісім пакунків з речовиною, схожою на наркотичний засіб "канабіс". Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

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У чоловіка вилучили товар на суму близько 700 тисяч гривень

"За даними слідства, під час обшуку за місцем проживання затриманого поліцейські виявили та вилучили речовини, схожі на наркотичний засіб "канабіс" масою більше 1600 грамів, психотропні речовини, засоби для фасування, електронні ваги та інші речові докази. Загальна вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку становить близько 700 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Вилучені наркотичні речовини правоохоронцями. Фото: Нацполіція Львівщини
Вилучені наркотичні речовини правоохоронцями. Фото: Нацполіція Львівщини 

Усе наркотичні речовини вилучили та скерували на експертне дослідження. Чоловіку загрожує максимальне покарання  — позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Знайдена накротична речовина у квартирі чоловіка. Фото: Нацполіція Львівщини
Знайдена накротична речовина у квартирі чоловіка. Фото: Нацполіція Львівщини

Нагадаємо, ми раніше писали, що Державне бюро розслідувань викрили на Львівщині злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики на сотні тисяч гривень. Злодії намагались пропонувати психотропи навіть пораненим військовим, які проходять складне і болісне лікування.

Також, у Львові суд виніс вирок чотирьом громадянин Туреччини, які організували масштабну схему контрабандного переміщення наркотиків з Пакистану, транзитом через Україну, до країн Європейського Союзу. Вартість особливо небезпечного наркотичного засобу за цінами "чорного" ринку становить близько 2,3 млрд грн.

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