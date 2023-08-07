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Іноземці в Львові зберігали тонну наркотичних речовин у мішках з рисом

7 серпня 2023 15:00
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Марта Байдака
Журналіст
Іноземці у Львові зберігали тонну героїну в мішках з рисом
Вилучені правоохоронцями мішки з героїном. Фото: Львівська обласна прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові суд виніс вирок чотирьом громадянин Туреччини, які організували масштабну схему контрабандного переміщення наркотиків з Пакистану, транзитом через Україну, до країн Європейського Союзу. Вартість особливо небезпечного наркотичного засобу за цінами "чорного" ринку становить близько 2,3 млрд грн.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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"Вантаж із наркотичним засобом загальною масою понад 1 000 кг доставили у морський порт Одеської області. Для безперешкодного перетину кордонів вони замаскували наркотики у мішки з рисом. Після митного оформлення вантаж перевезли та зберігали на складі у Львові. Згодом засуджені планували переправити наркотики до Європи під виглядом дипломатичного вантажу", — йдеться у повідомленні.

Мішки з накротичними речовинами. Фото: Львівська обласна прокуратура
Мішки з накротичними речовинами. Фото: Львівська обласна прокуратура

За вироком суду, чотирьом іноземцям призначено покарання у виді 10, 9, 8 та 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Бродах на Львівщині правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який продавав нарковмісні таблетки, а також надавав "клієнтам" своє помешканнця для вживання наркотиків. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Також, ми раніше писали, що у Львові правоохоронці затримали учасників злочинної групи  — всі львів’яни віком від 20 до 54 років, з них двоє — жінки, які організували незаконний збут нарковмісних таблеток на території Львова. За цінами "чорного" ринку вартість вилучених нарковмісних таблеток становить близько 250 тис. грн.

Додамо, раніше львівські поліцейські затримали 40-річного харків’янина, який розповсюджував наркотики у Львові. Під час обшуку в його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили близько пів кілограма марихуани і приблизно 800 грамів речовини PVP. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить більше пів мільйона гривень. 

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