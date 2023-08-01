Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині затримали чоловіка, який організував у себе вдома наркопритон arrow

На Львівщині затримали чоловіка, який організував у себе вдома наркопритон

1 серпня 2023 13:32
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині затримали чоловіка, який організував у себе вдома наркопритон
Чоловіку одягають наручники. Фото: pixabay
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині, у Бродах правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який продавав нарковмісні таблетки, а також надавав "клієнтам" своє помешканнця для вживання наркотиків. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

Читайте також:

Деталі затримання

Як зазначають у поліції чоловіка судитимуть за декількома статтями Кримінального кодексу України.

"Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.307 та 317, а саме незезаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Також організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів", — йдеться у повідомленні

Знайдені поліцією наркотичні речовини. Фото: Нацполіція Львівщини
Знайдені поліцією наркотичні речовини. Фото: Нацполіція Львівщини

Наразі триває досудове розслідування. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід  — тримання під вартою.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові правоохоронці затримали учасників злочинної групи  — всі львів’яни віком від 20 до 54 років, з них двоє — жінки, які організували незаконний збут нарковмісних таблеток на території Львова. За цінами чорного ринку вартість вилучених нарковмісних таблеток становить близько 250 тис. грн.

Також ми писали, що Львівські поліцейські затримали 40-річного харків’янина, який розповсюджував наркотики у Львові. Під час обшуку в його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили близько пів кілограма марихуани і приблизно 800 грамів речовини PVP. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить більше пів мільйона гривень. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз