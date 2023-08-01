На Львівщині затримали чоловіка, який організував у себе вдома наркопритон

Чоловіку одягають наручники. Фото: pixabay

На Львівщині, у Бродах правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який продавав нарковмісні таблетки, а також надавав "клієнтам" своє помешканнця для вживання наркотиків. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

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Деталі затримання

Як зазначають у поліції чоловіка судитимуть за декількома статтями Кримінального кодексу України.

"Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.307 та 317, а саме незезаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Також організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів", — йдеться у повідомленні

Знайдені поліцією наркотичні речовини. Фото: Нацполіція Львівщини

Наразі триває досудове розслідування. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові правоохоронці затримали учасників злочинної групи — всі львів’яни віком від 20 до 54 років, з них двоє — жінки, які організували незаконний збут нарковмісних таблеток на території Львова. За цінами чорного ринку вартість вилучених нарковмісних таблеток становить близько 250 тис. грн.

Також ми писали, що Львівські поліцейські затримали 40-річного харків’янина, який розповсюджував наркотики у Львові. Під час обшуку в його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили близько пів кілограма марихуани і приблизно 800 грамів речовини PVP. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить більше пів мільйона гривень.