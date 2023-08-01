Во Львовской области задержали мужчину, который организовал у себя дома наркопритон

Мужчину надевают наручники. Фото: pixabay

Во Львовской области, в Бродах правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который продавал наркосодержащие таблетки, а также предоставлял "клиентам" свое жилье для употребления наркотиков. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Львовщины.

Читайте также:

Детали задержания

Как отмечают в полиции, мужчину будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

"Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.307 и 317, а именно незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. А также, организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств", — говорится в сообщении

Обнаружены полицией наркотические вещества. Фото: Нацполиция Львовщины

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове правоохранители задержали участников преступной группы — все львовяне от 20 до 54 лет, из них двое — женщины, организовавшие незаконный сбыт наркосодержащих таблеток на территории Львова. По ценам черного рынка стоимость изъятых наркосодержащих таблеток составляет около 250 тыс. грн.

Также мы писали, что Львовские полицейские задержали 40-летнего харьковчанина, распространявшего наркотики во Львове. Во время обыска в его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли около полукилограмма марихуаны и около 800 граммов вещества PVP. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более полумиллиона гривен.