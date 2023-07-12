У Львові затримали групу наркоторговців

Правоохоронці затримали автівки з наркоторговцями

У Львові сьогодні, 12 липня, правоохоронці затримали учасників злочинної групи — всі львів’яни віком від 20 до 54 років, з них двоє — жінки, які організували незаконний збут нарковмісних таблеток на території Львова. За цінами чорного ринку вартість вилучених нарковмісних таблеток становить близько 250 тис. грн.

Про це інформує поліція Львівської області.

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Деталі затримання

За даними поліції — організатор 33-річний львів'янин, збувачі та посібники, мали чітко розподілені ролі. Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували факти збуту зловмисниками нарковмісних таблеток наркозалежним громадянам у Львові "з рук в руки".

"Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників майже 600 нарковмісних таблеток та інших препаратів, електронні ваги, чорнові записи та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження. За цінами "чорного ринку" вартість вилучених нарковмісних таблеток становить близько 250 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Вилучені наркотичні таблетки. Фото: Нацполіція Львівщини

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру. Максимальне покарання, яке можуть отримати наркоторговці — позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи. Також правоохоронці встановлюють канали постачання нарковмісних препаратів учасникам групи.

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Червонограді, що на Львівщині, поліція зупинила пікап Mitsubishi L200 на іноземній реєстрації, за кермом якого був військовий, та помітила у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Інцидент трапився 5 березня на проспекті Шевченка.

Також ми писали, що Львівські поліцейські затримали 40-річного харків’янина, який розповсюджував наркотики у Львові. Під час обшуку в його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили близько пів кілограма марихуани і приблизно 800 грамів речовини PVP. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить більше пів мільйона гривень.