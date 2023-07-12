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Во Львове задержали группу наркоторговцев

12 июля 2023 13:15
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове задержали группу наркоторговцев
Правоохранители задержали автомобили с наркоторговцами
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове сегодня, 12 июля, правоохранители задержали участников преступной группы — все львовяне от 20 до 54 лет, из них двое — женщины, организовавшие незаконный сбыт наркосодержащих таблеток на территории Львова. По ценам черного рынка стоимость изъятых наркосодержащих таблеток составляет около 250 тыс. грн.

Об этом сообщает полиция Львовской области .

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Детали задержания

По данным полиции, организатор 33-летний львовянин, сбытчики и пособия, имели четко распределенные роли. В ходе досудебного расследования стражи порядка задокументировали факты сбыта злоумышленниками наркосодержащих таблеток наркозависимым гражданам во Львове "из рук в руки".

"Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленников почти 600 наркосодержащих таблеток и других препаратов, электронные весы, черные записи и другие вещественные доказательства. Все изъято направлено на экспертное исследование. По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркосодержащих таблеток составляет около 2 гривен" , — говорится в сообщении.

Удалены наркотические таблетки. Фото: Нацполиция Львовщины
Удалены наркотические таблетки. Фото: Нацполиция Львовщины

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении. Максимальное наказание, которое могут получить наркоторговцы  —  лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемым меры пресечения. Также правоохранители устанавливают каналы снабжения наркосодержащими препаратами участникам группы.

Напомним, мы ранее писали, что В Червонограде Львовской области полиция остановила пикап Mitsubishi L200 на иностранной регистрации, за рулем которого был военный, и заметила у водителя признаки наркотического опьянения. Инцидент произошел 5 марта на проспекте Шевченко.

Также мы писали, что Львовские полицейские задержали 40-летнего харьковчанина, распространявшего наркотики во Львове. Во время обыска в его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли около полукилограмма марихуаны и около 800 граммов вещества PVP. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более полумиллиона гривен.

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