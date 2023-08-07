Иностранцы во Львове хранили тонну героина в мешках с рисом

Изъяты правоохранителями мешки с героином. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове суд приговорил четырех гражданин Турции, организовавших масштабную схему контрабандного перемещения наркотиков из Пакистана, транзитом через Украину, в страны Европейского Союза. Стоимость особо опасного наркотического средства по ценам "черного" рынка составляет около 2,3 млрд грн.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

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"Груз с наркотическим средством общей массой более 1 000 кг доставили в морской порт Одесской области. Для беспрепятственного пересечения границ они замаскировали наркотики в мешки с рисом. После таможенного оформления груз перевезли и хранили на складе во Львове. Впоследствии осужденные планировали переправить наркотики в Европу под видом дипломатического груза", — говорится в сообщении.

Мешки с наркотическими веществами. Фото: Львовская областная прокуратура

По приговору суда, четырем иностранцам назначено наказание в виде 10, 9, 8 и 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы ранее писали, что в Бродах Львовской области правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который продавал наркосодержащие таблетки, а также предоставлял "клиентам" свое помещение для употребления наркотиков. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Также мы ранее писали, что во Львове правоохранители задержали участников преступной группы — все львовяне в возрасте от 20 до 54 лет, из них двое — женщины, которые организовали незаконный сбыт наркосодержащих таблеток на территории Львова. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркосодержащих таблеток составляет около 250 тыс. грн.

Добавим, ранее львовские полицейские задержали 40-летнего харьковчанина, распространявшего наркотики во Львове. Во время обыска в его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли около полукилограмма марихуаны и около 800 граммов вещества PVP. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более полумиллиона гривен.