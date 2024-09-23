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Во Львове задержан чиновник Минюста, который заставлял осужденных работать на заготовке леса

23 сентября 2024 13:06
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львове ГБР задержало чиновника Минюста, который получил взятку и заставил заключенных работать
Сотрудники ДБР задержали подозреваемого. Фото: ДБР
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львовской области Государственное бюро расследований разоблачило руководителя межрегионального управления Министерства юстиции, который за взятки заставлял осужденных работать на коммерсантов. Мужчина был задержан правоохранителями во время получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в понедельник, 23 сентября.

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Сотрудники ДБР во взаимодействии со Службой безопасности задержали руководителя Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, которое занимается шестью областями Украины. Чиновник за неправомерное вознаграждение позволял предпринимателям "бесплатно" использовать заключенных в процессе производства их продукции.

Отдельно следует упомянуть, что в июле этого года к чиновнику обратился коммерсант, занимающийся заготовкой леса. Он предложил организовать обработку древесины в цехе, действующем на территории одного из исправительных заведений Львовской области.

Чиновник ответил, что предприниматель сможет пользоваться мощностями цеха и использовать работу осужденных, если будет платить от 70 до 100 евро за каждый кубометр обработанной древесины.

"Вклад" с июля по сентябрь составил более двух тысяч евро. После получения неправомерной выгоды его задержали стражи порядка и изъяли средства.

По ходатайству ДБР суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 2 млн грн залога. Также фигурант уволен с работы.

задержание взяточника
Сотрудники ДБР на месте передачи взятки. Фото: ДБР
задержание подозреваемого
Подозреваемый на месте задержания. Фото: ДБР

Ранее мы писали, что Государственное бюро расследований завершило расследование по государственной измене участников преступной организации, в которую входили народные депутаты и бывший прокурор. Они работали по указаниям российских спецслужб.

Также мы сообщали, что российские оккупанты во вторник, 3 сентября, нанесли ракетный удар по Институту связи в Полтаве. В результате атаки известно о, по меньшей мере, 47 погибших. Государственное бюро расследований открыло дело.

ГБР взятка Львов Минюст Украина

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