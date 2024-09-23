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У Львові затримали чиновника Мін'юсту, який змушував засуджених працювати на заготівлі лісу

23 вересня 2024 13:06
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Львові ДОБ затримало Мін'юсту, який отримав хабар та змусив в'язнів працювати
Співробітники ДБР затримали підозрюваного. Фото: ДБР
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

На Львівщині Державне бюро розслідувань викрило керівника міжрегіонального управління Міністерства юстиції, який за хабарі змушував засуджених працювати на комерсантів. Чоловіка було затримано правоохоронцями під час отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у понеділок, 23 вересня.

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Співробітники ДБР у взаємодії із Службою безпеки затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, яке опікується шістьма областями України. Посадовець за неправомірну винагороду дозволяв підприємцям "безкоштовно" використовувати ув'язнених у процесі виробництва їх продукції.

Окремо варто згадати, що у липні цього року до чиновника звернувся комерсант, який займається заготівлею лісу. Він запропонував організувати обробку деревини в цеху, який діє на території одного з виправних закладів Львівської області.

Чиновник відповів, що підприємець зможе користуватися потужностями цеху та використовувати працю засуджених, якщо платитиме від 70 до 100 євро за кожен кубометр обробленої деревини.

"Внесок" з липня по вересень склала понад дві тисячі євро. Після отримання неправомірної вигоди його затримали правоохоронці та вилучили кошти.

За клопотанням ДБР суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 2 млн грн застави. Також фігуранта звільнено з роботи.

затримання хабарника
Співробітники ДБР на місці передачі хабаря. Фото: ДБР
затримання підозрюваного
Підозрюваний на місці затримання. Фото: ДБР

Раніше ми писали, що Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до якої входили народні депутати та колишній прокурор. Вони працювали за вказівками російських спецслужб.

Також ми повідомляли, що російські окупанти у вівторок, 3 вересня, завдали ракетного удару по Інституту зв'язку в Полтаві. Внаслідок атаки відомо про щонайменше 47 загиблих. Державне бюро розслідувань відкрило справу.

ДБР хабар Львів Мін'юст Україна

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