Во Львове задержали парня, который продавал фиктивные документы о статусе многодетного отца

Правоохранители и задержанный парень. Фото: t.me/lvivoblprok

Во Львове задержали 19-летнего парня, который продавал фиктивные документы о статусе многодетного отца для выезда за границу. Свои услуги он оценивал в 10 000 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в среду, 20 марта.

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"При процессуальном руководстве прокуроров Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении 19-летнему львовянину. Ему инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант во время военного положения способствовал в организации незаконной переправки военнообязанного через государственную границу Украины.

Он обещал изготовить для него фиктивные документы о статусе многодетного отца за денежное вознаграждение. Цена услуги составляла 10 тыс. долл.

Фигуранта задержали при получении заявленной "платы".

"Прокурором направлено в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, украинские пограничники разоблачили жителя Львовщины, организовавшего схему незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Злоумышленник изготовлял поддельные документы о якобы заграничной командировке для уклонистов и получал за свои "услуги" по 6 500 долларов.

Также пограничники остановили очередного уклониста, который собирался бежать за границу. Мужчина заплатил за такую "услугу" 3000 долларов своему интернет-другу.