У Львові затримали хлопця, який продавав фіктивні документи про статус багатодітного батька

Правоохоронці та затриманий хлопець. Фото: t.me/lvivoblprok

У Львові затримали 19-річного хлопця, який продавав фіктивні документи про статус багатодітного батька для виїзду за кордон. Свої послуги він оцінював у 10 000 доларів.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у середу, 20 березня.

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Статус багатодітного батька за 10 тис. дол

"За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 19-річному львів’янину. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігурант під час воєнного стану сприяв в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України.

Він обіцяв виготовити для нього фіктивні документи про статус багатодітного батька за грошову винагороду. Ціна послуги становила 10 тис. дол.

Фігуранта затримали під час отримання заявленої "плати".

"Прокурором скеровано до суду клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські прикордонники викрили жителя Львівщини, який організував схему незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Зловмисник виготовляв підробні документи про нібито закордонне відрядження для ухилянтів і отримував за свої "послуги" по 6 500 доларів.

Також прикордонники зупинили чергового ухилянта, який збирався втекти за кордон. Чоловік заплатив за таку "послугу" 3000 доларів своєму інтернет-другу.