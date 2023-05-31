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Во Львове задержали "вора в законе" по прозвищу "Серго Самтредский"

31 мая 2023 14:17
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове задержали "вора в законе" по прозвищу "Серго Самтредского"
Задержан "Серго Самтредский". Фото: Национальная полиция Украины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Полицейские совместно с Государственной миграционной службой задержали во Львове 39-летнего уроженца Грузии. Он находился в санкционном списке СНБО .

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции .

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Детали задержания

Преступник был задержан 29 мая. Поскольку он находился в санкционном списке СНБО, после задержания мужчину депортировали. Серго Самтредский был внесен в санкционный список СНБО в 2021 году. Ранее, в 2018 году, ему запретили въезд в Украину.

"Как только мы получили информацию о незаконном пересечении лидером преступного мира границы, сразу начали меры по установлению его места пребывания" , - сообщил начальник ДСР Андрей Рубель.

По информации правоохранителей, 39-летнего уроженца Грузии "короновали" в 2008 году в Турции. Он член Сухумского воровского клана.

Напомним, мы ранее писали, что работники Департамента стратегических расследований разоблачили группу преступников, грабивших валютников в нескольких областях. Они следили за потерпевшими, тщательно изучая их график дня для удачного ограбления.

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