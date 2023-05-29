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Львів’ян хочуть обікрасти на 500 мільйонів гривень, — Садовий

29 травня 2023 13:34
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львів’ян хочуть обікрасти на 500 мільйонів гривень, — Садовий
Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: GettyImages
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові в Західному апеляційному господарському суді відбудеться слухання, щодо приватизації землі на місці колишнього ринку "Добробут". Вартість нерухомості 500 мільйонів гривень.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Деталі справи 

"Завтра, 30 червня, о 12:00 апеляційний господарський суд вирішить, чи можна за допомогою чорних реєстраторів забирати в громади ділянку у центрі міста. Йдеться про територію біля Оперного театру, де ще донедавна був ринок "Добробут", а також велику кількість нерухомості в центральній частині міста. Прошу максимального розголосу! Журналісти та львів’яни, треба відстояти справедливість!" — повідомив Садовий 

Зі слів, Садового, мова йде про фірму, яка зареєстрована в Москві — "Галінвест", власником є Холодило, колишній комсомольський діяч. Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до Офісу генпрокурора через незаконну приватизацію землі.

"На початках незалежності обманув міську владу, обласну владу і переписав на себе землі, майно. Йдеться про територію, де був розташований ринок "Добробут", дуже багато нерухомості  — 500 млн грн у нинішніх цінах. На початках війни "чорні" реєстратори почали це все переоформляти. Коли ми це побачили, поліція порушила кримінальне провадження, щоправда, прокуратура майже рік не може висунути звинувачення, хоча є висновок Міністерства юстиції, висновок Держгеокадастру. Це все шито білими нитками. Це є мародерство і це є грабіж", — додав Садовий

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині суд конфіскував у росіянки дві земельні ділянки, якими вона володіла в області. Їхня вартість становить понад 550 тис. грн.

Також, ми писали, що ПАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" відшкодує збитки  на суму 874 893 грн за забруднення земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства. 

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