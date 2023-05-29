Львів’ян хочуть обікрасти на 500 мільйонів гривень, — Садовий
У Львові в Західному апеляційному господарському суді відбудеться слухання, щодо приватизації землі на місці колишнього ринку "Добробут". Вартість нерухомості 500 мільйонів гривень.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Деталі справи
"Завтра, 30 червня, о 12:00 апеляційний господарський суд вирішить, чи можна за допомогою чорних реєстраторів забирати в громади ділянку у центрі міста. Йдеться про територію біля Оперного театру, де ще донедавна був ринок "Добробут", а також велику кількість нерухомості в центральній частині міста. Прошу максимального розголосу! Журналісти та львів’яни, треба відстояти справедливість!" — повідомив Садовий
Зі слів, Садового, мова йде про фірму, яка зареєстрована в Москві — "Галінвест", власником є Холодило, колишній комсомольський діяч. Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до Офісу генпрокурора через незаконну приватизацію землі.
"На початках незалежності обманув міську владу, обласну владу і переписав на себе землі, майно. Йдеться про територію, де був розташований ринок "Добробут", дуже багато нерухомості — 500 млн грн у нинішніх цінах. На початках війни "чорні" реєстратори почали це все переоформляти. Коли ми це побачили, поліція порушила кримінальне провадження, щоправда, прокуратура майже рік не може висунути звинувачення, хоча є висновок Міністерства юстиції, висновок Держгеокадастру. Це все шито білими нитками. Це є мародерство і це є грабіж", — додав Садовий
Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині суд конфіскував у росіянки дві земельні ділянки, якими вона володіла в області. Їхня вартість становить понад 550 тис. грн.
Також, ми писали, що ПАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" відшкодує збитки на суму 874 893 грн за забруднення земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.