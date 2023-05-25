На Львівщині у громадянки РФ конфіскували землі на понад пів мільйона гривень

Українські поля на Прикарпатті. Фото6 УНІАН

На Львівщині суд конфіскував у росіянки дві земельні ділянки, якими вона володіла в області. Їхня вартість становить понад 550 тис. грн.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Земля у спадок

Росіянка отримала дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею майже 0,2 га на території Грабовецько-Дулібівської територіальної громади у спадок. Жінка мала відчужити їх протягом року, однак не зробила цього.

"Проігнорувавши вимоги законодавства, жінка протягом року після набуття права власності на вище вказані земельні ділянки не здійснила їх відчуження. З метою недопущення незаконного володіння землями українського народу прокуратура звернулась до суду", — йдеться у повідомленні.

Відтак суд підтримав позицію прокуратури та повністю задовольнив позовні вимоги та конфіскував земельні ділянки вартістю понад 550 тис. грн.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині землі заповідника "Королівські бескиди" незаконно передали у приватну власність.

Також, ми писали, що ПАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" відшкодує збитки на суму 874 893 грн за забруднення земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.