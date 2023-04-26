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На Львівщині землі заповідника "Королівські бескиди" незаконно передали у приватну власність

26 квітня 2023 15:16
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині землі заповідника "Королівські бескиди" незаконно передали у приватну власність
Землі заповідника передали для ведення сільськогосподарської діяльності. Фото: lexinform
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині землі, що належать до природного заповідника Національного природного парку "Королівські Бескиди" незаконно передали у приватку власність. У вересні 2021 року службовець однієї із сільських рад району погодив документи, що стали підставою передачі.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура

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Подробиці 

Землі передали для ведення сільськогосподарської діяльності. Проте оскільки вони перебувають в межах земель лісового фонду та належать до природного заповідника, на них відповідно поширюються обмеження щодо відчуження.

Таким чином із постійного користування Національного парку неправомірно вибули землі загальною площею 2 га. Внаслідок цього громаді завдано збитків на суму понад 1 мільной гривень. Під час досудового розслідування земельні ділянки повернули в державну власність.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру у вимаганні хабара начальниці одного з відділів головного управління Державної податкової служби у Львівській області.

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