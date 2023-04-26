На Львівщині землі заповідника "Королівські бескиди" незаконно передали у приватну власність
На Львівщині землі, що належать до природного заповідника Національного природного парку "Королівські Бескиди" незаконно передали у приватку власність. У вересні 2021 року службовець однієї із сільських рад району погодив документи, що стали підставою передачі.
Про це інформує Львівська обласна прокуратура
Подробиці
Землі передали для ведення сільськогосподарської діяльності. Проте оскільки вони перебувають в межах земель лісового фонду та належать до природного заповідника, на них відповідно поширюються обмеження щодо відчуження.
Таким чином із постійного користування Національного парку неправомірно вибули землі загальною площею 2 га. Внаслідок цього громаді завдано збитків на суму понад 1 мільной гривень. Під час досудового розслідування земельні ділянки повернули в державну власність.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру у вимаганні хабара начальниці одного з відділів головного управління Державної податкової служби у Львівській області.