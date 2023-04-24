Львівська податковиця вимагала "відкати" за розблокування податкових накладних
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру у вимаганні хабара начальниці одного з відділів головного управління Державної податкової служби у Львівській області.
Про це інформує спеціалізована антикорупційна прокуратура
Правоохоронці зазначили, що вона мінімум тричі незаконно отримувала гроші на загальну суму приблизно 200 тисяч гривень. У пресслужбі САП розповіли, що посадовиця впродовж лютого-квітня 2023 року вимагала хабарі за розблокування податкових накладних.
Жінці загрожує від трьох до восьми років в'язниці з конфіскацією майна.
"Вартість розблокування службова особа оцінювала у 1,5% від суми розблокованих накладних. Зауважимо, що блокування податкових накладних негативно впливає на діяльність підприємств та організацій. Зокрема, блокування зупиняє розрахунки між контрагентами та унеможливлює відшкодування ПДВ, що сповільнює бізнес і призводить до втрати часу та репутації", — розповіли у пресслужбі САП.
Наразі триває досудове розслідування у справі. Детективи встановлюють всіх причетних до скоєння злочину.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Франківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні заступника мера Бібрки Максима Заблоцького. Водія оштрафували на 17 тисяч гривень та позбавили водійських прав на один рік.