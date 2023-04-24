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Львівська податковиця вимагала "відкати" за розблокування податкових накладних

24 квітня 2023 17:23
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львівська податковиця вимагала "відкати" за розблокування податкових накладних
Чиновниця незаконно отримала 200 тисяч гривень Фото: corruption.ws
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру у вимаганні хабара начальниці одного з відділів головного управління Державної податкової служби у Львівській області.

Про це інформує спеціалізована антикорупційна прокуратура

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Правоохоронці зазначили, що вона мінімум тричі незаконно отримувала гроші на загальну суму приблизно 200 тисяч гривень. У пресслужбі САП  розповіли, що посадовиця впродовж лютого-квітня 2023 року вимагала хабарі за розблокування податкових накладних.

Чиновниці загрожує до восьми років в'язниці та конфіскація майна. Фото: САП
Чиновниці загрожує до восьми років в'язниці та конфіскація майна.
Фото: САП

Жінці загрожує від трьох до восьми років в'язниці з конфіскацією майна.

"Вартість розблокування службова особа оцінювала у 1,5% від суми розблокованих накладних. Зауважимо, що блокування податкових накладних негативно впливає на діяльність підприємств та організацій. Зокрема, блокування зупиняє розрахунки між контрагентами та унеможливлює відшкодування ПДВ, що сповільнює бізнес і призводить до втрати часу та репутації", — розповіли у пресслужбі САП.

Наразі триває досудове розслідування у справі. Детективи встановлюють всіх причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Франківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні заступника мера Бібрки Максима Заблоцького. Водія оштрафували на 17 тисяч гривень та позбавили водійських прав на один рік.

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