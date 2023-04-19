Заступника мера Бібрки затримали п’яним за кермом у Львові

Заступник мера міста Бібрка Максим Заблоцький. Фото: Facebook

Франківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні заступника мера Бібрки Максима Заблоцького. Водія оштрафували на 17 тисяч гривень та позбавили водійських прав на один рік.

Про це йдеться у постанові Франківського районного суду Львова.

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Як вказано у постанові суду за 12 квітня 2023 року, Максим Заблоцький керував авто Hyundai Accent з явними ознаками алкогольного сп’яніння (запах алкоголю, порушення мови, різка зміна забарвлення обличчя). Вночі 16 квітня 2022 року його зупинили поліцейські на перехресті вул. Кульпарківської та Перфецького у Львові. Водій відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння, на нього склали протокол про адмінправопорушення.

Додамо, Максим Заблоцький працює заступником міського голови Бібрської міськради, згідно з даними руху "Чесно", у 2020 році чоловік також балотувався до Львівської облради від партії "ЄС", але не пройшов.

Нагадаємо, ми раніше писали, що п'яний водій на Львівщині збив неповнолітнього і втік з місця ДТП. Суд призначив чоловіку покарання у виді трьох років позбавлення волі, а також його позбавлено права керувати транспортними засобами на строк три роки.



