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Заступника мера Бібрки затримали п’яним за кермом у Львові: деталі

19 квітня 2023 12:05
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Марта Байдака
Журналіст
Заступника мера Бібрки затримали п’яним за кермом у Львові
Заступник мера міста Бібрка Максим Заблоцький. Фото: Facebook
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Франківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні заступника мера Бібрки Максима Заблоцького. Водія оштрафували на 17 тисяч гривень та позбавили водійських прав на один рік.

Про це йдеться у постанові Франківського районного суду Львова.

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Як вказано у постанові суду за 12 квітня 2023 року, Максим Заблоцький керував авто Hyundai Accent з явними ознаками алкогольного сп’яніння (запах алкоголю, порушення мови, різка зміна забарвлення обличчя). Вночі 16 квітня 2022 року його зупинили поліцейські на перехресті вул. Кульпарківської та Перфецького у Львові. Водій відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння, на нього склали протокол про адмінправопорушення.

Додамо, Максим Заблоцький працює заступником міського голови Бібрської міськради, згідно з даними руху "Чесно", у 2020 році чоловік також балотувався до Львівської облради від партії "ЄС", але не пройшов.

Нагадаємо, ми раніше писали, що п'яний водій на Львівщині збив неповнолітнього і втік з місця ДТП. Суд призначив чоловіку покарання у виді трьох років позбавлення волі, а також його позбавлено права керувати транспортними засобами на строк три роки.


 

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