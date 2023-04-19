Заммэра Бибрки задержали пьяным за рулем во Львове

Заместитель мэра города Бибрка Максим Заблоцкий. Фото: Facebook

Франковский районный суд Львова признал виновным в нетрезвом вождении заместителя мэра Бибрки Максима Заблоцкого. Водителя оштрафовали на 17 тысяч гривен и лишили водительских прав на один год.

Об этом идет речь в постановлении Франковского районного суда Львова.

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Как указано в постановлении суда за 12 апреля 2023 года, Максим Заблоцкий управлял автомобилем Hyundai Accent с явными признаками алкогольного опьянения (запах алкоголя, нарушение речи, резкое изменение окраски лица). Ночью 16 апреля 2022 года его остановили полицейские на перекрестке ул. Кульпарковской и Перфецкой во Львове. Водитель отказался пройти проверку на состояние опьянения, на него составили протокол об админправонарушении.

Максим Заблоцкий работает заместителем городского головы Бибрского горсовета, согласно данным движения "Чесно", в 2020 году мужчина также баллотировался во Львовский облсовет от партии "ЕС", но не прошел.

Напомним, мы ранее писали, что пьяный водитель во Львовской области сбил несовершеннолетнего и скрылся с места ДТП. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы, а также он лишен права управлять транспортными средствами сроком на три года.