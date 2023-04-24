Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Львовская налоговица требовала "отката" за разблокирование налоговых накладных arrow

Львовская налоговица требовала "отката" за разблокирование налоговых накладных

24 апреля 2023 17:23
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Львовская налоговица требовала "отката" за разблокирование налоговых накладных
Чиновница незаконно получила 200 тысяч гривен Фото: corruption.ws
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении в вымогательстве взятки начальницы одного из отделов главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области.

Об этом сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура.

Читайте также:

Правоохранители отметили, что она минимум трижды незаконно получала деньги на общую сумму около 200 тысяч гривен. В пресс-службе САП рассказали, что должностница в течение февраля-апреля 2023 года требовала взятки за разблокирование налоговых накладных.

Чиновнице грозит до восьми лет тюрьмы и конфискация имущества. Фото: САП
Чиновнице грозит до восьми лет тюрьмы и конфискация имущества.
Фото: САП

Женщине грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Стоимость разблокировки должностное лицо оценивало в 1,5% от суммы разблокированных накладных. Заметим, что блокирование налоговых накладных негативно влияет на деятельность предприятий и организаций. В частности, блокирование останавливает расчеты между контрагентами и делает невозможным возмещение НДС, что замедляет бизнес и приводит к потере времени" и репутации" ,  — рассказали в пресс-службе САП.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по делу. Детективы устанавливают всех причастных к совершению преступления.

Напомним, мы ранее писали, что Франковский районный суд Львова признал виновным в нетрезвом вождении заместителя мэра Бибрки Максима Заблоцкого. Водителя оштрафовали на 17 тысяч гривен и лишили водительских прав на один год.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас