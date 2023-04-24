Львовская налоговица требовала "отката" за разблокирование налоговых накладных
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении в вымогательстве взятки начальницы одного из отделов главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области.
Об этом сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура.
Правоохранители отметили, что она минимум трижды незаконно получала деньги на общую сумму около 200 тысяч гривен. В пресс-службе САП рассказали, что должностница в течение февраля-апреля 2023 года требовала взятки за разблокирование налоговых накладных.
Женщине грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
"Стоимость разблокировки должностное лицо оценивало в 1,5% от суммы разблокированных накладных. Заметим, что блокирование налоговых накладных негативно влияет на деятельность предприятий и организаций. В частности, блокирование останавливает расчеты между контрагентами и делает невозможным возмещение НДС, что замедляет бизнес и приводит к потере времени" и репутации" , — рассказали в пресс-службе САП.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по делу. Детективы устанавливают всех причастных к совершению преступления.
Напомним, мы ранее писали, что Франковский районный суд Львова признал виновным в нетрезвом вождении заместителя мэра Бибрки Максима Заблоцкого. Водителя оштрафовали на 17 тысяч гривен и лишили водительских прав на один год.