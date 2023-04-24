Львовская налоговица требовала "отката" за разблокирование налоговых накладных

Чиновница незаконно получила 200 тысяч гривен Фото: corruption.ws

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении в вымогательстве взятки начальницы одного из отделов главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области.

Об этом сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Правоохранители отметили, что она минимум трижды незаконно получала деньги на общую сумму около 200 тысяч гривен. В пресс-службе САП рассказали, что должностница в течение февраля-апреля 2023 года требовала взятки за разблокирование налоговых накладных.

Чиновнице грозит до восьми лет тюрьмы и конфискация имущества.

Фото: САП

Женщине грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Стоимость разблокировки должностное лицо оценивало в 1,5% от суммы разблокированных накладных. Заметим, что блокирование налоговых накладных негативно влияет на деятельность предприятий и организаций. В частности, блокирование останавливает расчеты между контрагентами и делает невозможным возмещение НДС, что замедляет бизнес и приводит к потере времени" и репутации" , — рассказали в пресс-службе САП.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по делу. Детективы устанавливают всех причастных к совершению преступления.

Напомним, мы ранее писали, что Франковский районный суд Львова признал виновным в нетрезвом вождении заместителя мэра Бибрки Максима Заблоцкого. Водителя оштрафовали на 17 тысяч гривен и лишили водительских прав на один год.