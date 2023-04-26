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Во Львовской области земли заповедника "Королевские бескиды" передали в частную собственность

26 апреля 2023 15:16
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области земли заповедника "Королевские бескиды" незаконно передали в частную собственность
Земли заповедника были переданы для ведения сельскохозяйственной деятельности. Фото: lexinform
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На Львовщине земли, принадлежащие природному заповеднику Национального природного парка "Королевские Бескиды" незаконно передали в частную собственность. В сентябре 2021 года служащий одного из сельских советов района согласовал документы, ставшие основанием для передачи.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Земли были переданы для ведения сельскохозяйственной деятельности. Однако поскольку они находятся в пределах земель лесного фонда и принадлежат к природному заповеднику, на них распространяются соответственно ограничения по отчуждению.

Таким образом, из постоянного пользования Национального парка неправомерно выбыли земли общей площадью 2 га. В результате общине нанесен ущерб на сумму свыше 1 мильной гривен. В ходе досудебного расследования земельные участки вернули в государственную собственность.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении в вымогательстве взятки начальницы одного из отделов главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области.

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