Во Львовской области земли заповедника "Королевские бескиды" незаконно передали в частную собственность

Во Львовской области земли заповедника "Королевские бескиды" передали в частную собственность
На Львовщине земли, принадлежащие природному заповеднику Национального природного парка "Королевские Бескиды" незаконно передали в частную собственность. В сентябре 2021 года служащий одного из сельских советов района согласовал документы, ставшие основанием для передачи.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
Земли были переданы для ведения сельскохозяйственной деятельности. Однако поскольку они находятся в пределах земель лесного фонда и принадлежат к природному заповеднику, на них распространяются соответственно ограничения по отчуждению.
Таким образом, из постоянного пользования Национального парка неправомерно выбыли земли общей площадью 2 га. В результате общине нанесен ущерб на сумму свыше 1 мильной гривен. В ходе досудебного расследования земельные участки вернули в государственную собственность.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении в вымогательстве взятки начальницы одного из отделов главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области.