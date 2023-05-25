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На Львовщине у гражданки РФ конфисковали землю более чем на полмиллиона гривен

25 мая 2023 14:22
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Марта Байдака
Журналист
На Львовщине у гражданки РФ конфисковали земли более чем на полмиллиона гривен
Украинские поля в Прикарпатье. Фото6 УНИАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области суд конфисковал у россиянки два земельных участка, которыми она владела в области. Их стоимость составляет более 550 тыс. грн.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

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Земля по наследству

Россиянка получила два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 0,2 га на территории Грабовецко-Дулибовской территориальной общины по наследству. Женщина должна была отчудить их в течение года, однако не сделала этого.

"Проигнорировав требования законодательства, женщина в течение года после получения права собственности на вышеуказанные земельные участки не осуществила их отчуждение. В целях недопущения незаконного владения землями украинского народа прокуратура обратилась в суд", — говорится в сообщении.

Суд поддержал позицию прокуратуры и полностью удовлетворил исковые требования и конфисковал земельные участки стоимостью более 550 тыс грн.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области земли заповедника "Королевские бескиды" незаконно передали в частную собственность.

Также мы писали, что ПАО " Львовский локомотиворемонтный завод" возместит убытки на сумму 874 893 грн за загрязнение земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства.  

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