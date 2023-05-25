На Львовщине у гражданки РФ конфисковали земли более чем на полмиллиона гривен

На Львовщине у гражданки РФ конфисковали землю более чем на полмиллиона гривен
Во Львовской области суд конфисковал у россиянки два земельных участка, которыми она владела в области. Их стоимость составляет более 550 тыс. грн.
Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.
Земля по наследству
Россиянка получила два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 0,2 га на территории Грабовецко-Дулибовской территориальной общины по наследству. Женщина должна была отчудить их в течение года, однако не сделала этого.
"Проигнорировав требования законодательства, женщина в течение года после получения права собственности на вышеуказанные земельные участки не осуществила их отчуждение. В целях недопущения незаконного владения землями украинского народа прокуратура обратилась в суд", — говорится в сообщении.
Суд поддержал позицию прокуратуры и полностью удовлетворил исковые требования и конфисковал земельные участки стоимостью более 550 тыс грн.
Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области земли заповедника "Королевские бескиды" незаконно передали в частную собственность.
Также мы писали, что ПАО " Львовский локомотиворемонтный завод" возместит убытки на сумму 874 893 грн за загрязнение земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства.