Львовян хотят обокрасть на 500 миллионов гривен, - Садовый

Городской голова Львова Андрей Садовой. Фото: GettyImages

Во Львове в Западном апелляционном хозяйственном суде состоится слушание о приватизации земли на месте бывшего рынка "Добробут". Стоимость недвижимости — 500 млн гривен.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

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"Завтра, 30 июня, в 12:00 апелляционный хозяйственный суд решит, можно ли с помощью черных регистраторов забирать у общины участок в центре города. Речь идет о территории возле Оперного театра, где еще недавно был рынок "Добробут", а также большое количество недвижимости в центральной части города. Прошу максимальной огласки! Журналисты и львовяне, надо отстоять справедливость!" — сообщил Садовой.

По словам Садового, речь идет о фирме, зарегистрированной в Москве — "Галинвест", владельцем является Холодило, бывший комсомольский деятель. Мэр Львова Андрей Садовой обратился в Офис генпрокурора из-за незаконной приватизации земли.

"На началах Независимости обманул городские власти, областные власти и переписал на себя земли, имущество. Речь идет о территории, где был расположен рынок "Добробут", очень много недвижимости — 500 млн гривен в нынешних ценах. На началах войны "черные" регистраторы начали это Когда мы это увидели, полиция возбудила уголовное производство, правда прокуратура почти год не может предъявить обвинения, хотя есть заключение Министерства юстиции, заключение Госгеокадастра. Это все шито белыми нитками. Это мародерство и это грабеж", — добавил Садовой.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд конфисковал у россиянки два земельных участка, которыми она владела в области. Их стоимость составляет более 550 тыс. гривен.

Также мы писали, что ПАО " Львовский локомотиворемонтный завод " возместит убытки на сумму 874 893 гривен за загрязнение земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства.