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У Львові затримали "злодія в законі" на прізвисько "Серго Самтредський"

31 травня 2023 14:17
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові затримали "злодія в законі" на прізвисько "Серго Самтредського"
Затриманий "Серго Самтредський". Фото: Національна поліція України
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Поліцейські спільно з Державною міграційною службою України затримали у Львові 39-річного уродженця Грузії. Він перебував  у санкційному списку РНБО.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Деталі затримання 

Злочинця затримали 29 травня. Оскільки він  знаходився у санкційному списку РНБО, то після затримання чоловіка депортували. Серго Самтредський був внесений до санкційного списку РНБО у 2021 році. Раніше, у 2018, йому заборонили в'їзд в Україну. 

"Як тільки-но ми отримали інформацію про незаконний перетин лідером злочинного світу кордону, одразу почали заходи щодо встановлення його місця перебування", — повідомив  начальник ДСР Андрій Рубель.

За фнормацією правоохоронців, 39-річного уродженця Грузії "коронували" у 2008 році в Туреччині. Він  — член Сухумського злодійського клану.

Нагадаємо, ми раніше писали, що працівники Департаменту стратегічних розслідувань викрили групу злочинців, які грабували валютників у кількох областях.  Вони стежили за потерпілими, ретельно вивчаючи їх графік дня для вдалого пограбування.

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