У Львові затримали "злодія в законі" на прізвисько "Серго Самтредського"

Затриманий "Серго Самтредський". Фото: Національна поліція України

Поліцейські спільно з Державною міграційною службою України затримали у Львові 39-річного уродженця Грузії. Він перебував у санкційному списку РНБО.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Деталі затримання

Злочинця затримали 29 травня. Оскільки він знаходився у санкційному списку РНБО, то після затримання чоловіка депортували. Серго Самтредський був внесений до санкційного списку РНБО у 2021 році. Раніше, у 2018, йому заборонили в'їзд в Україну.

"Як тільки-но ми отримали інформацію про незаконний перетин лідером злочинного світу кордону, одразу почали заходи щодо встановлення його місця перебування", — повідомив начальник ДСР Андрій Рубель.

За фнормацією правоохоронців, 39-річного уродженця Грузії "коронували" у 2008 році в Туреччині. Він — член Сухумського злодійського клану.

Нагадаємо, ми раніше писали, що працівники Департаменту стратегічних розслідувань викрили групу злочинців, які грабували валютників у кількох областях. Вони стежили за потерпілими, ретельно вивчаючи їх графік дня для вдалого пограбування.