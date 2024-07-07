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Во Львове увеличили количество бесплатных услуг для военных — полный перечень

7 июля 2024 17:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Раненые военные будут лечиться бесплатно — объяснение мэрии Львова
Боец ВСУ на реабилитации. Иллюстративное фото: мэрия Переяслав-Хмельницкого
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Мэрия Львова запустила дополнительные услуги военнослужащим ВСУ в рамках Программы возмещения средств на посещение фитнес-центров. Теперь реабилитация бойцов получит еще больше свободных возможностей.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Львова.

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  • разнообразные виды оздоровительного и лечебного массажа;
  • лечебная физкультура;
  • рефлексотерапия;
  • электростимуляция;
  • аппаратные процедуры и прочее.

Кто может получить такие услуги

  • участники боевых действий;
  • военнослужащие, проходящие реабилитацию на территории Львова и области;
  • лица с инвалидностью 1-3 группы в результате боевых действий.

Где можно получить услуги

  • Центр прогрессивной хирургии, ортопедии и реабилитации Mashtaler Ortho&Trauma;
  • сеть медицинских центров "Родина";
  • БФ "Шпиталь Шептицкього";
  • Украинская спортивная клиника.

В мэрии отметили, что для того, чтобы воспользоваться услугами, нужно прийти в один из вышеупомянутых реабилитационных центров, где для участников будут действовать специальные абонементы, часть стоимости которых платят сами центры. Другую часть оплачивают сами участники программы, а в следующем месяце эту сумму на их соцсчета возместит управление спорта и молодежной политики мэрии Львова.

Напомним, ранее мы говорили о том, как можно получить реабилитацию в сфере здравоохранения.

Также мы рассказывали о том, что украинцы могут получить единовременную финансовую помощь на лечение и реабилитацию через органы местного самоуправления.

ВСУ спорт Львов Украина военные реабилитация ранение

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