Раненые военные будут лечиться бесплатно — объяснение мэрии Львова

Боец ВСУ на реабилитации. Иллюстративное фото: мэрия Переяслав-Хмельницкого

Мэрия Львова запустила дополнительные услуги военнослужащим ВСУ в рамках Программы возмещения средств на посещение фитнес-центров. Теперь реабилитация бойцов получит еще больше свободных возможностей.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Львова.

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разнообразные виды оздоровительного и лечебного массажа;

лечебная физкультура;

рефлексотерапия;

электростимуляция;

аппаратные процедуры и прочее.

Кто может получить такие услуги

участники боевых действий;

военнослужащие, проходящие реабилитацию на территории Львова и области;

лица с инвалидностью 1-3 группы в результате боевых действий.

Где можно получить услуги

Центр прогрессивной хирургии, ортопедии и реабилитации Mashtaler Ortho&Trauma;

сеть медицинских центров "Родина";

БФ "Шпиталь Шептицкього";

Украинская спортивная клиника.

В мэрии отметили, что для того, чтобы воспользоваться услугами, нужно прийти в один из вышеупомянутых реабилитационных центров, где для участников будут действовать специальные абонементы, часть стоимости которых платят сами центры. Другую часть оплачивают сами участники программы, а в следующем месяце эту сумму на их соцсчета возместит управление спорта и молодежной политики мэрии Львова.

Напомним, ранее мы говорили о том, как можно получить реабилитацию в сфере здравоохранения.

Также мы рассказывали о том, что украинцы могут получить единовременную финансовую помощь на лечение и реабилитацию через органы местного самоуправления.