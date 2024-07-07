Раненые военные будут лечиться бесплатно — объяснение мэрии Львова

Во Львове увеличили количество бесплатных услуг для военных — полный перечень
Мэрия Львова запустила дополнительные услуги военнослужащим ВСУ в рамках Программы возмещения средств на посещение фитнес-центров. Теперь реабилитация бойцов получит еще больше свободных возможностей.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Львова.
Какие бесплатные услуги для военных есть во Львове
- разнообразные виды оздоровительного и лечебного массажа;
- лечебная физкультура;
- рефлексотерапия;
- электростимуляция;
- аппаратные процедуры и прочее.
Кто может получить такие услуги
- участники боевых действий;
- военнослужащие, проходящие реабилитацию на территории Львова и области;
- лица с инвалидностью 1-3 группы в результате боевых действий.
Где можно получить услуги
- Центр прогрессивной хирургии, ортопедии и реабилитации Mashtaler Ortho&Trauma;
- сеть медицинских центров "Родина";
- БФ "Шпиталь Шептицкього";
- Украинская спортивная клиника.
В мэрии отметили, что для того, чтобы воспользоваться услугами, нужно прийти в один из вышеупомянутых реабилитационных центров, где для участников будут действовать специальные абонементы, часть стоимости которых платят сами центры. Другую часть оплачивают сами участники программы, а в следующем месяце эту сумму на их соцсчета возместит управление спорта и молодежной политики мэрии Львова.
Напомним, ранее мы говорили о том, как можно получить реабилитацию в сфере здравоохранения.
Также мы рассказывали о том, что украинцы могут получить единовременную финансовую помощь на лечение и реабилитацию через органы местного самоуправления.
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