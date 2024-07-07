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У Львові збільшили кількість безплатних послуг для військових — повний перелік

7 липня 2024 17:17
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Ілля Рябінін
редактор
Поранені військові лікуватимуться безплатно — пояснення мерії Львова
Боєць ЗСУ на реабілітації. Ілюстративне фото: мерія Переяслав-Хмельницького
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Мерія Львова запустила додаткові послуги для військовослужбовців ЗСУ в рамках Програми відшкодування коштів на відвідування фітнес-центрів. Тепер реабілітація бійців отримає ще більше безкоштовних можливостей. 

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Львова

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Які безкоштовні послуги для військових є у Львові

  • різноманітні види оздоровчого та лікувального масажу;
  • лікувальна фізкультура;
  • рефлексотерапія;
  • електростимуляція;
  • апаратні процедури та інше.

Хто може отримати такі послуги

  • учасники бойових дій;
  • військовослужбовці, які проходять реабілітацію на території Львова та області;
  • особи з інвалідністю 1-3 групи внаслідок бойових дій.

Де можна отримати послуги

  • Центр прогресивної хірургії, ортопедії та реабілітації Mashtaler Ortho&Trauma;
  • мережа медичних центрів "Родина";
  • БФ "Шпиталь Шептицького";
  • Українська спортивна клініка.

В мерії наголосили, що для того, щоб скористатися послугами, треба прийти в один з вище зазначених реабілітаційних центрів, де для учасників діятимуть спеціальні абонементи, частину вартості яких сплачують самі центри. Іншу частину оплачують самі учасники програми, а наступного місяця цю суму на їхні соцрахунки відшкодує управління спорту та молодіжної політики мерії Львова.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як можна отримати реабілітацію у сфері охорони здоров’я.

Також ми розповідали й про те, що українці можуть отримати одноразову фінансову допомогу на лікування та реабілітацію через органи місцевого самоврядування. 

ЗСУ спорт Львів Україна військові реабілітація поранення

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