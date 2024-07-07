Поранені військові лікуватимуться безплатно — пояснення мерії Львова

У Львові збільшили кількість безплатних послуг для військових — повний перелік
Мерія Львова запустила додаткові послуги для військовослужбовців ЗСУ в рамках Програми відшкодування коштів на відвідування фітнес-центрів. Тепер реабілітація бійців отримає ще більше безкоштовних можливостей.
Про це повідомили у пресслужбі міської ради Львова.
Які безкоштовні послуги для військових є у Львові
- різноманітні види оздоровчого та лікувального масажу;
- лікувальна фізкультура;
- рефлексотерапія;
- електростимуляція;
- апаратні процедури та інше.
Хто може отримати такі послуги
- учасники бойових дій;
- військовослужбовці, які проходять реабілітацію на території Львова та області;
- особи з інвалідністю 1-3 групи внаслідок бойових дій.
Де можна отримати послуги
- Центр прогресивної хірургії, ортопедії та реабілітації Mashtaler Ortho&Trauma;
- мережа медичних центрів "Родина";
- БФ "Шпиталь Шептицького";
- Українська спортивна клініка.
В мерії наголосили, що для того, щоб скористатися послугами, треба прийти в один з вище зазначених реабілітаційних центрів, де для учасників діятимуть спеціальні абонементи, частину вартості яких сплачують самі центри. Іншу частину оплачують самі учасники програми, а наступного місяця цю суму на їхні соцрахунки відшкодує управління спорту та молодіжної політики мерії Львова.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як можна отримати реабілітацію у сфері охорони здоров’я.
Також ми розповідали й про те, що українці можуть отримати одноразову фінансову допомогу на лікування та реабілітацію через органи місцевого самоврядування.
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