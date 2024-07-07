Поранені військові лікуватимуться безплатно — пояснення мерії Львова

Боєць ЗСУ на реабілітації. Ілюстративне фото: мерія Переяслав-Хмельницького

Мерія Львова запустила додаткові послуги для військовослужбовців ЗСУ в рамках Програми відшкодування коштів на відвідування фітнес-центрів. Тепер реабілітація бійців отримає ще більше безкоштовних можливостей.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

Читайте також:

Які безкоштовні послуги для військових є у Львові

різноманітні види оздоровчого та лікувального масажу;

лікувальна фізкультура;

рефлексотерапія;

електростимуляція;

апаратні процедури та інше.

Хто може отримати такі послуги

учасники бойових дій;

військовослужбовці, які проходять реабілітацію на території Львова та області;

особи з інвалідністю 1-3 групи внаслідок бойових дій.

Де можна отримати послуги

Центр прогресивної хірургії, ортопедії та реабілітації Mashtaler Ortho&Trauma;

мережа медичних центрів "Родина";

БФ "Шпиталь Шептицького";

Українська спортивна клініка.

В мерії наголосили, що для того, щоб скористатися послугами, треба прийти в один з вище зазначених реабілітаційних центрів, де для учасників діятимуть спеціальні абонементи, частину вартості яких сплачують самі центри. Іншу частину оплачують самі учасники програми, а наступного місяця цю суму на їхні соцрахунки відшкодує управління спорту та молодіжної політики мерії Львова.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як можна отримати реабілітацію у сфері охорони здоров’я.

Також ми розповідали й про те, що українці можуть отримати одноразову фінансову допомогу на лікування та реабілітацію через органи місцевого самоврядування.