Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове женщина заплатит штраф за издевательство над мужем arrow

Во Львове женщина заплатит штраф за издевательство над мужем

25 февраля 2024 13:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во Львове женщина заплатит штраф за издевательство над мужем
Полиция в месте вызова. Иллюстративное фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во Львове судили женщину за домашнее насилие над мужем. Ее обвинили в оскорблении его достоинство и применении физической силе.

Об этом сообщает zaxid.net.

Как суд наказал женщину за издевательство над мужем

Как известно, во Львове Шевченковский районный суд рассматривал дело в отношении женщины, которая применила насилие к мужу. Отмечается, что она оскорбляла его честь и достоинство и ударила его по голове. Поэтому полицейские составили протокол за психологическое и физическое насилие.

В суд обвиняемая не явилась, но в своем объяснительном письме она признала свою вину и попросила ее "сильно не наказывать".

Судья признала виновной женщину в домашнем насилии и назначила штраф в размере 340 гривен. Кроме того, львовянка должна оплатить 605 гривен судебного сбора.

Напомним, в конце января во Львовской области судили пенсионерку, которая оскорбляла внуков и невестку. Суд признал пенсионерку виновной в совершении домашнего насилия, однако освободил ее от наказания, назначив год испытательного срока.

Кроме того, в Одессе задержали мужчину, который избил своего пасынка за каприз. Ему грозит шесть лет лишения свободы.

суд
Львов
штраф
домашнее насилие
мужчины
жена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Актуальное по теме