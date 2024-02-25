Во Львове женщина заплатит штраф за издевательство над мужем

Полиция в месте вызова. Иллюстративное фото: Нацполиция

Во Львове судили женщину за домашнее насилие над мужем. Ее обвинили в оскорблении его достоинство и применении физической силе.

Об этом сообщает zaxid.net.

Как суд наказал женщину за издевательство над мужем

Как известно, во Львове Шевченковский районный суд рассматривал дело в отношении женщины, которая применила насилие к мужу. Отмечается, что она оскорбляла его честь и достоинство и ударила его по голове. Поэтому полицейские составили протокол за психологическое и физическое насилие.

В суд обвиняемая не явилась, но в своем объяснительном письме она признала свою вину и попросила ее "сильно не наказывать".

Судья признала виновной женщину в домашнем насилии и назначила штраф в размере 340 гривен. Кроме того, львовянка должна оплатить 605 гривен судебного сбора.

Напомним, в конце января во Львовской области судили пенсионерку, которая оскорбляла внуков и невестку. Суд признал пенсионерку виновной в совершении домашнего насилия, однако освободил ее от наказания, назначив год испытательного срока.

Кроме того, в Одессе задержали мужчину, который избил своего пасынка за каприз. Ему грозит шесть лет лишения свободы.