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У Львові жінка сплатить штраф за знущання з чоловіка

25 лютого 2024 13:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Львові жінка сплатить штраф за знущання з чоловіка
Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Львові судили жінку за домашнє насильство над чоловіком. Її звинуватили в приниженні його гідність та застосуванні фізичної сили.

Про це повідомляє zaxid.net

Як суд покарав жінку за знущання з чоловіка

Як відомо, у Львові Шевченківський районний суд розглядав справу щодо жінки, яка застосувала насилля до свого чоловіка. Зазначається, що вона ображала його честь та гідність, а також вдарила його по голові.  Через це поліцейські склали протокол за психологічне та фізичне насильство. 

До суду обвинувачена не з'явилася, але у своєму пояснювальному листі вона признала свою провину і попросила її "сильно не карати".

Так, суддя визнала винною жінку у домашньому насильстві та призначила штраф у розмірі 340 гривень. Крім того, львів'янка має сплатити 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, наприкінці січня у Львівській області судили пенсіонерку, яка ображала внуків та невістку.  Суд визнав пенсіонерку винною у вчиненні домашнього насильства, проте звільнив її від покарання, призначивши рік іспитового терміну. 

Крім того, в Одесі затримали чоловіка, який побив свого пасинка за вередування. Йому загрожує шість років позбавлення волі. 

суд
Львів
штраф
домашнє насильство
чоловіки
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