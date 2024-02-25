У Львові жінка сплатить штраф за знущання з чоловіка

Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Львові судили жінку за домашнє насильство над чоловіком. Її звинуватили в приниженні його гідність та застосуванні фізичної сили.

Про це повідомляє zaxid.net.

Як суд покарав жінку за знущання з чоловіка

Як відомо, у Львові Шевченківський районний суд розглядав справу щодо жінки, яка застосувала насилля до свого чоловіка. Зазначається, що вона ображала його честь та гідність, а також вдарила його по голові. Через це поліцейські склали протокол за психологічне та фізичне насильство.

До суду обвинувачена не з'явилася, але у своєму пояснювальному листі вона признала свою провину і попросила її "сильно не карати".

Так, суддя визнала винною жінку у домашньому насильстві та призначила штраф у розмірі 340 гривень. Крім того, львів'янка має сплатити 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, наприкінці січня у Львівській області судили пенсіонерку, яка ображала внуків та невістку. Суд визнав пенсіонерку винною у вчиненні домашнього насильства, проте звільнив її від покарання, призначивши рік іспитового терміну.

Крім того, в Одесі затримали чоловіка, який побив свого пасинка за вередування. Йому загрожує шість років позбавлення волі.