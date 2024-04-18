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Во Львове столкнулись две машины — есть травмированные

18 апреля 2024 13:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове столкнулись две машины — есть травмированные
ДТП во Львове. Фото: полиция Львовской области
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате аварии травмированы водители.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в четверг, 18 апреля.

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ДТП во Львове

Авария произошла в среду, 17 апреля, около 23:40 по улице Городоцкой во Львове.

По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Nissan Teana, которым управлял 23-летний львовянин и Audi e-tron под управлением 23-летнего жителя одного из сел Львовского района.

​​ ДТП во Львове
ДТП во Львове. Фото: полиция Львовской области

В результате столкновения водители обоих транспортных средств получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

"По факту следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, 16 апреля в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ночную "гонку" и попал в аварию. Полиция задержала нарушителя.

Также утром 16 апреля во Львове столкнулись два автомобиля по улице Винница. В результате аварии пострадал один из водителей и его пассажир.

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Львов
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автомобиль

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