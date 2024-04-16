Авто перекинулось на дах — у Львові трапилась ДТП з потерпілими

Наслідки ДТП у Львові. Фото: Нацполіція

Зранку 16 квітня у Львові зіткнулись два автомобілі на вулиці Винниця. Внаслідок аварії постраждав один із водіїв та його пасажир.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у вівторок, 16 квітня.

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ДТП у Львові 16 квітня

Правоохоронці розповіли, що 16 квітня близько о 08:45 на вулиці Винниця зіткнулись "Рено", яким керував 83-річний мешканець Львова, та "Хонда", за кермом якого був 43-річний львів'янин.

Наслідки ДТП у Львові. Фото: Нацполіція

Наслідки ДТП у Львові. Фото: Нацполіція

Наслідки ДТП у Львові. Фото: Нацполіція

"Від удару автомобіль "Хонда" перекинувся. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій "Хонди" та його 12-річний пасажир — медики уточнюють їх діагнози", — йдеться у повідомленні.

Наразі у поліції вирішують питання правової кваліфікації події та встановлюють обставини ДТП.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 14 квітня на Львівщині поблизу села Раковець зіткнулися два автомобілі. Внаслідок аварії травмувалися двоє жінок.

Раніше ми писали, що на Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула.