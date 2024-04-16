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Авто перекинулось на дах — у Львові трапилась ДТП з потерпілими

16 квітня 2024 14:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Авто перекинулось на дах — у Львові трапилась ДТП з потерпілими
Наслідки ДТП у Львові. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зранку 16 квітня у Львові зіткнулись два автомобілі на вулиці Винниця. Внаслідок аварії постраждав один із водіїв та його пасажир.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у вівторок, 16 квітня. 

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Правоохоронці розповіли, що 16 квітня близько о 08:45 на вулиці Винниця зіткнулись "Рено", яким керував 83-річний мешканець Львова, та "Хонда", за кермом якого був 43-річний львів'янин. 

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Наслідки ДТП у Львові. Фото: Нацполіція
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Наслідки ДТП у Львові. Фото: Нацполіція
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Наслідки ДТП у Львові. Фото: Нацполіція

"Від удару автомобіль "Хонда" перекинувся. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій "Хонди" та його 12-річний пасажир — медики уточнюють їх діагнози", — йдеться у повідомленні. 

Наразі у поліції вирішують питання правової кваліфікації події та встановлюють обставини ДТП.

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 14 квітня на Львівщині поблизу села Раковець зіткнулися два автомобілі. Внаслідок аварії травмувалися двоє жінок. 

Раніше ми писали, що на Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула.

ДТП
Львів
автомобіль
водії

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