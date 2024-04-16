Авто перевернулось на крышу — во Львове произошло ДТП с пострадавшими
Утром 16 апреля во Львове столкнулись два автомобиля на улице Винница. В результате аварии пострадал один из водителей и его пассажир.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области во вторник, 16 апреля.
ДТП во Львове 16 апреля
Правоохранители рассказали, что 16 апреля около 08:45 на улице Винница столкнулись "Рено", которым управлял 83-летний житель Львова, и "Хонда", за рулем которого находился 43-летний львовянин.
"От удара автомобиль "Хонда" перевернулся. В результате столкновения телесные повреждения получили водитель "Хонды" и его 12-летний пассажир — медики уточняют их диагнозы", — говорится в сообщении.
В настоящее время в полиции решают вопросы правовой квалификации происшествия и устанавливают обстоятельства ДТП.
Напомним, 14 апреля во Львовской области вблизи села Раковец столкнулись два автомобиля. В результате аварии травмировались две женщины.
Ранее мы писали, что во Львовской области автомобиль сбил двух 10-летних девушек на самокате, одна из них погибла.
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