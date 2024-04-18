У Львові зіткнулися дві автівки — є травмовані

ДТП у Львові. Фото: поліція Львівської області

У Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілей. Внаслідок аварії травмовані водії.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у четвер, 18 квітня.

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ДТП у Львові

Аварія сталася у середу, 17 квітня, близько 23:40 на вулиці Городоцькій у Львові.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автомобілів Nissan Teana, яким керував 23-річний львів’янин та Audi e-tron під керуванням 23-річного жителя одного з сіл Львівського району.

ДТП у Львові. Фото: поліція Львівської області

Внаслідок зіткнення водії обох транспортних засобів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

"За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 квітня у Києві водій у стані алкогольного сп’яніння влаштував нічні "перегони" та потрапив у аварію. Поліція затримала порушника.

Також зранку 16 квітня у Львові зіткнулись два автомобілі на вулиці Винниця. Внаслідок аварії постраждав один із водіїв та його пасажир.