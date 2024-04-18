Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові зіткнулися дві автівки — є травмовані arrow

У Львові зіткнулися дві автівки — є травмовані

18 квітня 2024 13:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові зіткнулися дві автівки — є травмовані
ДТП у Львові. Фото: поліція Львівської області
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілей. Внаслідок аварії травмовані водії.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у четвер, 18 квітня.

Читайте також:

ДТП у Львові

Аварія сталася у середу, 17 квітня, близько 23:40 на вулиці Городоцькій у Львові.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автомобілів Nissan Teana, яким керував 23-річний львів’янин та Audi e-tron під керуванням 23-річного жителя одного з сіл Львівського району.

​​​​​​​ДТП у Львові
ДТП у Львові. Фото: поліція Львівської області

Внаслідок зіткнення водії обох транспортних засобів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

"За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

null
Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 квітня у Києві водій у стані алкогольного сп’яніння влаштував нічні "перегони" та потрапив у аварію. Поліція затримала порушника.

Також зранку 16 квітня у Львові зіткнулись два автомобілі на вулиці Винниця. Внаслідок аварії постраждав один із водіїв та його пасажир.

ДТП
аварія
Львів
поліція
автомобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість