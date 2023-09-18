Во Львове встретили участников "Игорь непокоренных" 2023

Во Львове встретили участников "Игр непокоренных-2023"
Сегодня,18 сентября, во Львов прибыли военнослужащие из "Игр непокоренных". В нынешних играх приняли участие 25 украинских ветеранов.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE.
"Игры непокоренных" проходили в Дюссельдорфе
В соревнованиях приняли участие представители из 21 страны в 10 видах спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, настольный теннис, гребли на тренажерах, пауэрлифтинг, велоспорт, плавание, волейбол сидя, баскетбол на колясках и регби на колясках.
В Дюссельдорфе украинские ветераны завоевали 34 награды. Из них: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых медалей. Это абсолютный рекорд для Украины.
На Invictus Games 2023 Украину представляли:
- Вениамин Бондарчук, Виталий Бородавка, Александр Будько, Назар Вознюк, Владимир Гера, Игорь Дерман, Максим Дмитрий, Олег Должок, Николай Зарицкий, Максим Зубов, Константин Кобыляну
- Евгений Киреонок, Семен Лагун, Павел Лучков, Вадим Мазниченко, Александр Маковей, Иван Молдун, Дмитрий Половян, Александр Пономарев, Ярина Алиманова
- Владимир Товкис, Дмитрий Козак, Юлия Шевчук, Богдан Яроцкий, Юлия Паевская.
"Сегодня вы и ваш пример очень важны для нас и для всех ветеранов, которые сейчас проходят реабилитацию. Они видят ваши успехи и понимают, что ни в коем случае нельзя останавливаться. Говорим о спорте, но в первую очередь не о соревнованиях, а о победу над собой", — сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
В ходе встречи во Львове всем участникам сборной вручили памятные награды.
Как отметил мэр Львова, в городе хотят развивать инклюзивную спортивную инфраструктуру. От велодорожек до нашей обширной инклюзивной ледовой арены и бассейнов, где каждый сможет заниматься.
Добавим, "Игры непокоренных" — это международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. В играх, основанных принцем Гарри, принимают участие раненые военнослужащие и связанные с ними ветераны. В этом году "Игры непокоренных" проводились в шестой раз. Первые состоялись в 2014 году в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне. В 2016 — в Орландо, в 2017 — в Торонто, в 2018 — в Сиднее, а в 2022 — в Гааге.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове управление молодежи и спорта Львовской ОВО презентовали проект "Лига Непокоренных" — направленный на психологическую и физическую реабилитацию военных. В рамках проекта в одном из госпиталей области обустроили простор для физической и ментальной реабилитации военных.