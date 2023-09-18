Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове встретили участников "Игр непокоренных-2023" arrow

Во Львове встретили участников "Игр непокоренных-2023"

18 сентября 2023 13:28
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове встретили участников "Игорь непокоренных" 2023
Участник "Игр непокоренных" вместе с руководителями города и области. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня,18 сентября, во Львов прибыли военнослужащие из "Игр непокоренных". В нынешних играх приняли участие 25 украинских ветеранов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE.

Читайте также:

"Игры непокоренных" проходили в Дюссельдорфе

В соревнованиях приняли участие представители из 21 страны в 10 видах спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, настольный теннис, гребли на тренажерах, пауэрлифтинг, велоспорт, плавание, волейбол сидя, баскетбол на колясках и регби на колясках.

В Дюссельдорфе украинские ветераны завоевали 34 награды. Из них: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых медалей. Это абсолютный рекорд для Украины.

На Invictus Games 2023 Украину представляли:

  • Вениамин Бондарчук, Виталий Бородавка, Александр Будько, Назар Вознюк, Владимир Гера, Игорь Дерман, Максим Дмитрий, Олег Должок, Николай Зарицкий, Максим Зубов, Константин Кобыляну
  • Евгений Киреонок, Семен Лагун, Павел Лучков, Вадим Мазниченко, Александр Маковей, Иван Молдун, Дмитрий Половян, Александр Пономарев, Ярина Алиманова
  • Владимир Товкис, Дмитрий Козак, Юлия Шевчук, Богдан Яроцкий, Юлия Паевская.


"Сегодня вы и ваш пример очень важны для нас и для всех ветеранов, которые сейчас проходят реабилитацию. Они видят ваши успехи и понимают, что ни в коем случае нельзя останавливаться. Говорим о спорте, но в первую очередь не о соревнованиях, а о победу над собой", — сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

В ходе встречи во Львове всем участникам сборной вручили памятные награды.

Памятные награды для военнослужащих. Фото: Новости.LiVE
Памятные награды для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Как отметил мэр Львова, в городе хотят развивать инклюзивную спортивную инфраструктуру. От велодорожек до нашей обширной инклюзивной ледовой арены и бассейнов, где каждый сможет заниматься.

Вручение военной награды. Фото: Новости.
Вручение военной награды в сессионном зале. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Добавим, "Игры непокоренных" — это международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. В играх, основанных принцем Гарри, принимают участие раненые военнослужащие и связанные с ними ветераны. В этом году "Игры непокоренных" проводились в шестой раз. Первые состоялись в 2014 году в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне. В 2016 — в Орландо, в 2017 — в Торонто, в 2018 — в Сиднее, а в 2022 — в Гааге.

Участники "Игорь непокоренных" в сессионном зале. Фото: Новости. LIVE
Участники "Игры непокоренных" в сессионном зале. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Напомним, мы ранее писали, что во Львове управление молодежи и спорта Львовской ОВО презентовали проект "Лига Непокоренных" — направленный на психологическую и физическую реабилитацию военных. В рамках проекта в одном из госпиталей области обустроили простор для физической и ментальной реабилитации военных.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Что точно не стоит делать во время войны — так это быть и красивым, и умным. Интервью с Гетманцевым

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз