Во Львове встретили участников "Игорь непокоренных" 2023

Участник "Игр непокоренных" вместе с руководителями города и области. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Сегодня,18 сентября, во Львов прибыли военнослужащие из "Игр непокоренных". В нынешних играх приняли участие 25 украинских ветеранов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE.

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В соревнованиях приняли участие представители из 21 страны в 10 видах спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, настольный теннис, гребли на тренажерах, пауэрлифтинг, велоспорт, плавание, волейбол сидя, баскетбол на колясках и регби на колясках.

В Дюссельдорфе украинские ветераны завоевали 34 награды. Из них: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых медалей. Это абсолютный рекорд для Украины.

На Invictus Games 2023 Украину представляли:

Вениамин Бондарчук, Виталий Бородавка, Александр Будько, Назар Вознюк, Владимир Гера, Игорь Дерман, Максим Дмитрий, Олег Должок, Николай Зарицкий, Максим Зубов, Константин Кобыляну

Евгений Киреонок, Семен Лагун, Павел Лучков, Вадим Мазниченко, Александр Маковей, Иван Молдун, Дмитрий Половян, Александр Пономарев, Ярина Алиманова

Владимир Товкис, Дмитрий Козак, Юлия Шевчук, Богдан Яроцкий, Юлия Паевская.



"Сегодня вы и ваш пример очень важны для нас и для всех ветеранов, которые сейчас проходят реабилитацию. Они видят ваши успехи и понимают, что ни в коем случае нельзя останавливаться. Говорим о спорте, но в первую очередь не о соревнованиях, а о победу над собой", — сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

В ходе встречи во Львове всем участникам сборной вручили памятные награды.

Памятные награды для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Как отметил мэр Львова, в городе хотят развивать инклюзивную спортивную инфраструктуру. От велодорожек до нашей обширной инклюзивной ледовой арены и бассейнов, где каждый сможет заниматься.

Вручение военной награды в сессионном зале. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Добавим, "Игры непокоренных" — это международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. В играх, основанных принцем Гарри, принимают участие раненые военнослужащие и связанные с ними ветераны. В этом году "Игры непокоренных" проводились в шестой раз. Первые состоялись в 2014 году в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне. В 2016 — в Орландо, в 2017 — в Торонто, в 2018 — в Сиднее, а в 2022 — в Гааге.

Участники "Игры непокоренных" в сессионном зале. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Напомним, мы ранее писали, что во Львове управление молодежи и спорта Львовской ОВО презентовали проект "Лига Непокоренных" — направленный на психологическую и физическую реабилитацию военных. В рамках проекта в одном из госпиталей области обустроили простор для физической и ментальной реабилитации военных.