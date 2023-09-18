У Львові зустріли учасників "Ігор нескорених-2023"
Сьогодні, 18 вересня, до Львова прибули військовослужбовці з "Ігор нескорених". В цьогорічних іграх взяли участь 25 українських ветеранів.
Про це інформує журналістка Новини.LIVE
"Ігри нескорених" відбувались у Дюссельдорфі
У змаганнях взяли участь представники з 21 країни у 10 видах спорту: стрільба з лука, легка атлетика, настільний теніс, веслування на тренажерах, пауерліфтинг,
велоспорт, плавання, волейбол сидячи, баскетбол на візках та регбі на візках.
У Дюссельдорфі українські ветерани вибороли 34 нагороди. З них: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових медалей. Це абсолютний рекорд для України.
На Invictus Games 2023 Україну представляли:
- Веніамін Бондарчук, Віталій Бородавка, Олександр Будько, Назар Вознюк, Володимир Гера, Ігор Дерман, Максим Дмитраш, Олег Должок, Микола Заріцький, Максим Зубов, Костянтин Кобиляну
- Євгеній Кірейонок, Семен Лагун, Павло Лучків, Вадим Мазніченко, Олександр Маковей, Іван Молдун, Дмитро Полов'ян, Олександр Пономарьов, Ярина Аліманова
- Володимир Товкис, Дмитро Козак, Юлія Шевчук, Богдан Яроцький, Юлія Паєвська.
"Сьогодні ви та ваш приклад є дуже важливим для нас і для всіх ветеранів, які зараз проходять реабілітацію. Вони бачать ваші успіхи і розуміють, що у жодному випадку не можна зупинятися. Говоримо про спорт, але в першу чергу не про змагання, а про перемогу над собою", — повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Під час зустрічі у Львові усім учасникам збірної вручили пам'ятні нагороди.
Як зазначив міський голова Львова, у місті хочуть розвивати інклюзивну спортивну інфраструктуру. Від велодоріжок до нашої великої інклюзивної льодової арени та басейнів, де кожен зможе займатися.
Додамо, "Ігри нескорених" — це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани. Цьогоріч "Ігри нескорених" проводилися вшосте. Перші — відбулися 2014 року в Олімпійському парку королеви Єлизавети у Лондоні. 2016-го — в Орландо, 2017-го — в Торонто, 2018-го — в Сіднеї, а 2022 року — в Гаазі.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові управління молоді та спорту Львівської ОВА презентували проєкт "Ліга Нескорених" — спрямований на психологічну та фізичну реабілітацію військових. В межах проєкту в одному з госпіталів області облаштували простір для фізичної й ментальної реабілітації військових.