У Львові зустріли учасників "Ігор нескорених-2023"

Учасник "Ігор нескорених" разом з очільниками міста та області. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Сьогодні, 18 вересня, до Львова прибули військовослужбовці з "Ігор нескорених". В цьогорічних іграх взяли участь 25 українських ветеранів.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE

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"Ігри нескорених" відбувались у Дюссельдорфі

У змаганнях взяли участь представники з 21 країни у 10 видах спорту: стрільба з лука, легка атлетика, настільний теніс, веслування на тренажерах, пауерліфтинг,

велоспорт, плавання, волейбол сидячи, баскетбол на візках та регбі на візках.

У Дюссельдорфі українські ветерани вибороли 34 нагороди. З них: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових медалей. Це абсолютний рекорд для України.

На Invictus Games 2023 Україну представляли:

Веніамін Бондарчук, Віталій Бородавка, Олександр Будько, Назар Вознюк, Володимир Гера, Ігор Дерман, Максим Дмитраш, Олег Должок, Микола Заріцький, Максим Зубов, Костянтин Кобиляну

Євгеній Кірейонок, Семен Лагун, Павло Лучків, Вадим Мазніченко, Олександр Маковей, Іван Молдун, Дмитро Полов'ян, Олександр Пономарьов, Ярина Аліманова

Володимир Товкис, Дмитро Козак, Юлія Шевчук, Богдан Яроцький, Юлія Паєвська.



"Сьогодні ви та ваш приклад є дуже важливим для нас і для всіх ветеранів, які зараз проходять реабілітацію. Вони бачать ваші успіхи і розуміють, що у жодному випадку не можна зупинятися. Говоримо про спорт, але в першу чергу не про змагання, а про перемогу над собою", — повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Під час зустрічі у Львові усім учасникам збірної вручили пам'ятні нагороди.

Пам'ятні нагороди для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Як зазначив міський голова Львова, у місті хочуть розвивати інклюзивну спортивну інфраструктуру. Від велодоріжок до нашої великої інклюзивної льодової арени та басейнів, де кожен зможе займатися.

Вручення нагороди військовому. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Додамо, "Ігри нескорених" — це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани. Цьогоріч "Ігри нескорених" проводилися вшосте. Перші — відбулися 2014 року в Олімпійському парку королеви Єлизавети у Лондоні. 2016-го — в Орландо, 2017-го — в Торонто, 2018-го — в Сіднеї, а 2022 року — в Гаазі.

Учасники "Ігор нескорених" в сесійній залі. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові управління молоді та спорту Львівської ОВА презентували проєкт "Ліга Нескорених" — спрямований на психологічну та фізичну реабілітацію військових. В межах проєкту в одному з госпіталів області облаштували простір для фізичної й ментальної реабілітації військових.